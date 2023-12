Ο ημιτελικός του Μαϊάμι, ανάμεσα στους Σίνερ και Αλκαράθ, πρόσφερε τον ωραιότερο πόντο για το 2023, σύμφωνα με ψηφοφορία των φιλάθλων του τένις.

Το Tennis TV που καλύπτει όλο το ATP Tour με στιγμιότυπα που μοιράζει και στο twitter, έβαλε σε ψηφοφορία τους ωραιότερους πόντους στο τένις για το 2023 και το κοινό απεφάνθη!

Σύμφωνα με την ψηφοφορία που έγινε διαδικτυακά, ο καλύτερος πόντος για το 2023, παίχτηκε στον ημιτελικό του Μαϊάμι μεταξύ του Γιάνικ Σίνερ και του Κάρλος Αλκαράθ.

Αμφότεροι έβγαλαν τρομερές άμυνες, με τον Ισπανό να καλύπτει όλο το court αναγκάζοντας τον Σίνερ να κάνει υπερπροσπάθεια για να του πάρει τον πόντο. Ο Αλκαράθ δοκίμασε ένα slice με το backhand στη διαγώνιο και ο Σίνερ πρόλαβε και με νέο μπάκχαντ στη μικρή διαγώνιο πήρε τον πόντο, ξεσηκώνοντας το κοινό.

As voted for by the Tennis TV Instagram followers...



Your 2023 ATP shot of the year is this epic @janniksin & Alcaraz rally at the @MiamiOpen! pic.twitter.com/XNO5nz8oVi