O Tζόκοβιτς τα περισσότερα χρηματικά έπαθλα το 2023, στην 12η θέση της λίστας ο Τσιτσιπάς

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς με μόλις 12 τουρνουά το 2023, κατάφερε να βγάλει τα περισσότερα χρηματικά έπαθλα από άνδρες και γυναίκες.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πέρα από τα αγωνιστικά ρεκόρ, εντυπωσιάζει και με τα χρηματικά έπαθλα που καταφέρνει να κερδίσει έστω και μέσα από ελάχιστους αγώνες.

Στην λίστα με τα περισσότερα έσοδα, αποκλειστικά από τους αγώνες, ο Σέρβος αν και έπαιξε τα λιγότερα τουρνουά από όλους (12) κατάφερε να βγάλει τα πιο πολλά.

Συγκεκριμένα, έκανε έσοδα σχεδόν 16 εκατομμύρια δολάρια (15,95εκ.), φυσικά κυρίως γιατί κατέκτησε τα τρία από τα τέσσερα grand slam (στο άλλο ήταν φιναλίστ) και το ATP Finals, που δίνουν τεράστια χρηματικά έπαθλα.

Είναι χαρακτηριστικό πως από τα πέντε αυτά τουρνουά, ο Νόλε πήρε 8.200 από τους 11.245 βαθμούς που έχει συνολικά, καθώς και τα 9,8 εκατομμύρια δολάρια από τα 15,95 που έβγαλε.

Ο Κάρλος Αλκαράθ είναι φυσικά στην δεύτερη θέση με 10,75 εκατομμύρια δολάρια, ενώ την τρίτη ακολουθεί η Ιγκα Σβιόντεκ με 9,86 εκ. δολάρια.

Να τονιστεί πως στη λίστα με τους 20 πιο ακριβοπληρωμένων τενιστών βρίσκεται και ο Στέφανος Τσιτσιπάς που φιγουράρει στην 12η θέση (7ος στους άνδρες) με 4,85 εκ., ενώ πρέπει να σημειωθεί πως στα ποσά δεν συμπεριλαμβάνονται τα μπόνους που δίνει η ATP στους άνδρες, ώστε να είναι εφικτή η σύγκριση με τις γυναίκες, όπου από το 2020 η WTA έκοψε τα μπόνους.

Συνολικά στην 20αδα υπάρχουν 8 γυναίκες, με την Χαντάντ Μάια να είναι 20η, σε μία μίνι έκπληξη όσον αφορά τα ονόματα της λίστας.

