Ναδάλ και Αλκαράθ σε αγώνα επίδειξης live στο Netflix

Η πλατφόρμα του Netflix έκανε την… έκπληξη και έκλεισε αγώνα επίδειξης του Ραφαέλ Ναδάλ με τον Κάρλος Αλκαράθ.

Ενα μεγάλο αγωνιστικό deal έκλεισε το Netflix με «πρωταγωνιστές» τους Ραφαέλ Ναδάλ και τον Κάρλος Αλκαράθ.

Αυτή τη φορά δεν πρόκειται για σειρά ντοκιμαντέρ όπως αυτή που γύρισε για δύο σεζόν για το τένις, αλλά για έναν αγώνα επίδειξης, ο οποίος θα γίνει μάλιστα στο Λας Βέγκας στις 3 Μαρτίου.

Η πλατφόρμα πήρε το «ΟΚ» από τους δύο τενίστες και θα μεταδώσει το ματς ζωντανά, με τον τίτλο «The Netflix Slam».

Rafael Nadal. Carlos Alcaraz. Two tennis superstars. One epic matchup served LIVE on Netflix.



The Netflix Slam March 3 pic.twitter.com/Biri3BuF8L