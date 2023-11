Πολλά και διάφορα έγιναν στην ήττα του Ντανίλ Μεντβέντεφ από τον Γκρικγκόρ Ντιμιτρόφ στο Παρίσι, με τον 27χρονο Ρώσο να τα βάζει με τον παριζιάνικο κοινό.

Σε ένα ακόμα παιχνίδι του Ντανίλ Μεντβέντεφ υπήρξαν παρατράγουδα και πολλή γκρίνια από τον Ρώσο για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται από το κοινό.

Τώρα στον αγώνα με τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ για τη φάση των «32» στο Masters του Παρισιού.

Από την αρχή το κοινό πήρε τη θέση του Ντιμιτρόφ, με τον Ρώσο να εκνευρίζεται και στο 2ο σετ να ανοίγει διάλογο και να κατευθύνεται στην καρέκλα του, λέγοντας πως δεν θέλει να συνεχίσει.

Ο αγώνας ολοκληρώθηκε ο Ντιμιτρόφ πήρε την πρόκριση με 2-1 σετ και μετά ο Μενβτέντεφ ρωτήθηκε αν έδειξε το μεσαίο δάχτυλο στον κόσμο κατά την αποχώρησή του από το κορτ. «Το μεσαίο δάχτυλο; Το νύχι μου κοίταζα. Γιατί να κάνω κάτι τέτοιο στο υπέροχο παριζιάνικο κοινό» απάντησε ο 27χρονος Ρώσος.

