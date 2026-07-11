Ο Κλέιτον χρειάστηκε να αντικατασταθεί μόλις στο 6ο λεπτό του φιλικού του Ολυμπιακού με τη Λέουβεν, καθώς αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο.

Μόλις έξι λεπτά κατάφερε να αγωνιστεί ο Κλέιτον στο φιλικό τεστ του Ολυμπιακού με τη Λέουβεν, με τον Βραζιλιάνο σέντερ φορ να δίνει τη θέση του στον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε δώσει φανέλα βασικού στον 27χρονο κεντρικό επιθετικό, ωστόσο στο 6ο λεπτό του ματς ο ίδιος έπεσε στον αγωνιστικό χώρο και φάνηκε να πονάει. Το ιατρικό team των Ερυθρολεύκων αποφάσισε να μην το ρισκάρει περαιτέρω και με τη σύμφωνη γνώμη του Βάσκου τεχνικού, ο Κλέιτον επέστρεψε στον πάγκο.

Στη συνέχεια το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού τού έβαλε πάγο στο πόδι, με τον Βραζιλιάνο επιθετικό να δείχνει πως εξακολουθούσε να πονάει.

Παράλληλα, εκτός αποστολής για το φιλικό με τους Βέλγους είναι και ο Χρήστος Μουζακίτης ο οποίος αντιμετωπίζει επίσης πρόβλημα τραυματισμού.