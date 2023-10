Ο 19χρονος Γάλλος, Αρτούρ Φις είναι ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στα ημιτελικά στο τουρνουά της Αμβέρσας.

Ο Αρτούρ Φις από τη Γαλλία είναι ο παίκτης που καλείται να νικήσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς για να προκριθεί στον τελικό του 250αριού τουρνουά της Αμβέρσας.

Ο 19χρονος Φις στον δικό του προημιτελικό νίκησε τον Περουβιανό, Χουάν Πάμπλο Βαρίλας με 6-0, 6-3 και βρέθηκε στον δρόμο του Τσιτσιπά, το Σάββατο (21/10, 18:30).

Ο Φις είναι ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα στο tour, φέτος στο χωμάτινο τουρνουά της Λιόν στην πρώτη του παρουσία σε τελικό πανηγύρισε και τον πρώτο του τίτλο, νικώντας τον Φρανσίσκο Σερούντολο με 6-3, 7-5.

THUNDEROUS Forehand



