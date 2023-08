Ο Τζόκοβιτς τον τίτλο στο Σινσινάτι, μετά από τη ματσάρα της χρονιάς (vids)

O Νόβακ Τζόκοβιτς έσωσε championship point και μετά από 3 ώρες και 49 λεπτά κέρδισε τον Κάρλος Αλκαράθ με 5-7, 7-6, 7-6, σε ένα ματς που θα μείνει στην ιστορία.

Στην πρώτη του παρουσία επί Αμερικανικού εδάφους μετά τις απαγορεύσεις λόγω εμβολιασμού, ο Νόβακ Τζόκοβιτς έπρεπε να... φτύσει αίμα για να φτάσει τελικά στην κατάκτηση του τίτλου.

Απέναντι στον Κάρλος Αλκαράθ, έδωσε μία μάχη από αυτές που θα μνημονεύονται για καιρό, αλλά την πήρε με ανατροπή και απίστευτους πόντους στο φινάλε, με 5-7, 7-6 (7), 7-6 (4).

Για να «λυγίσει» τον Ισπανό, χρειάστηκε να σβήσει championship point στο 2ο σετ και μετά για να το κατακτήσει, χρειάστηκε άλλα πέντε ο ίδιος, αφού ο Αλκαράθ από 3-5 και 30-40 κάτω, έσβησε τις ευκαιρίες του Νόλε και βρέθηκε να προηγείται με 6-5!

Για τον Τζόκοβιτς αυτός είναι ο τίτλος Νο95 στην καριέρα του και περνάει μόνος τρίτος πλέον αφήνοντας στους 94 τον Λεντλ τέταρτο (Κόνορς 109 και Φέντερερ 103), ενώ έφτασε τις 1.069 νίκες, για να μείνει κι εκεί μόνος τρίτος (Κόνορς 1.274, Φέντερερ 1.251) αφού άφησε πίσω του Λεντλ και Ναδάλ, με τους οποίους είχαν από κοινού 1.068!

Το ματς

Στο πρώτο σετ, ο Τζόκοβιτς δέχτηκε break και έχασε το σετ, ενώ λόγω ζέστης αισθάνθηκε αδιαθεσία και κάλεσε γιατρό.

Συνέχισε κανονικά το ματς και είδε τον Ισπανό να του σπάει το σερβίς ξανά. Στο break του Ισπανού στο 2ο σετ, ο Νόλε ήταν πάνω με 15-0 και έκανε 3 διαδοχικά double faults!

Πήρε πίσω το break και ισοφάρισε 4-4, ενώ στο tie break πρώτα ο Καρλίτος έσωσε set point και στην συνέχεια ο Τζόκοβιτς Championship point, για να κερδίσει τελικά τοtie break με 9-7 και να πάει τον τελικό σε τρίτο σετ.

Εκεί προηγήθηκε με 5-3 και είχε δύο ευκαιρίες να κλείσει το ματς, όμως ο Αλκαράθ έσωσε απίστευτες μπάλες και μείωσε σε 5-4. Αμέσως μετά ο Τζόκοβιτς βρήκε άλλες δύο ευκαιρίες να τελειώσει το ματς, όμως ο νεαρός Ισπανός δεν έλεγε να το βάλει κάτω και πήρε πίσω το break ισοφαρίζοντας σε 5-5!

Ολα πήγαιναν στραβά σε αυτό το σημείο για τον Τζόκοβιτς που έχασε άλλα 4 break points και είδε τον Ισπανό να παίρνει προβάδισμα 6-5 και να τον στέλνει να σερβίρει για να μείνει στο ματς! Τελικά τα κατάφερε και στο tie break κυριάρχησε, για να πάρει τον τίτλο με 7-4 σκορ στο κρίσιμο game.

Too tough to die



Ετσι, στην παγκόσμια κατάταξη πλησίασε στους 20 πόντους διαφορά τον Ισπανό και στο US Open λογικά θα τον ξεπεράσει, αφού εκεί ο Αλκαράθ έχει να υπερασπιστεί 2000 βαθμούς και ο Τζόκοβιτς κανέναν!

Τζόκοβιτς: Νιώθω λες και έχω τελειώσει τελικό grand slam

Κατά την απονομή και παρά το.... 4ωρο ματς, ο Τζόκοβιτς εμφανίστηκε ορεξάτος και γεμάτος ατάκες.

«Ήταν σίγουρα ένα από τα δυσκολότερα και συναρπαστικότερα ματς που έχω δώσει στην καριέρα μου. Νιώθω λες και έπαιξα τελικό Grand Slam για να είμαι ειλικρινής» είπε αρχικά.

Αφού αποθέωσε τον Αλκαράθ, αναφέρθηκε σε μια πιθανή μονομαχία μεταξύ τους στο US Open.

«Πολλοί παίκτες δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν σ' αυτά τα ύψη ούτε σε μια ολόκληρη καριέρα και εσύ τα έχεις καταφέρει στα 2-3 τελευταία χρόνια. Δεν τα παρατάς ποτέ, έτσι; Χριστέ μου...» ανέφερε προκαλώντας το γέλιο στον Καρλίτος και το κοινό.

Και πρόσθεσε:«Ελπίζω να παίξουμε και στη Νέα Υόρκη σε λίγες εβδομάδες, αυτό θα είναι ωραίο.. Για το κοινό, για μένα δεν ξέρω αν θα είναι ωραίο!»