Αλκαράθ και Ρούμπλεφ ολοταχώς για τίτλο σε Λονδίνο και Χάλε

Ο Κάρλος Αλκαράθ ξεπέρασε το εμπόδιο του Κόρντα και παίζει στον τελικό του Λονδίνου με τον Ντε Μινόρ, ενώ στο Χάλε ο Ρούμπλεφ πάει ως απόλυτο φαβορί κόντρα στον Μπούμπλικ.

O Κάρλος Αλκαράθ είναι μία νίκη μακριά από την επιστροφή του στο Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη.

Kέρδισε με 2-0 σετ τον Σεμπάστιαν Κόρντα (6-3, 6-4) και πέρασε στον τελικό όπου θα τον περιμένει ο Αλεξ Ντε Μινόρ (πήρε μεγάλη νίκη επί του Ρούνε με 6-3, 7-6).

What a way to do it! @carlosalcaraz is through to his first grass court final at the Queen's Club, as he defeats Korda 6-3 6-4. #cinchChampionships pic.twitter.com/aPU947LX7j June 24, 2023

Ο Καρλίτος κέρδισε τους 31 από τους 37 πόντους που έπαιξε στο σερβίς του, ενώ για άλλο ένα ματς πρόσφερε και θέαμα με απίθανους πόντους.

Εφτασε το 27-1 φέτος απέναντι σε παίκτες του Top 20 και αύριο θα αντιμετωπίσει έναν ακόμη, με τον Ντε Μινόρ να έχει πετύχει μία πολύ καλή νίκη σήμερα.

Demon ROARS



The moment @alexdeminaur reached the final at the Queen's Club, defeating Rune 6-3 7-6!#cinchChampionships pic.twitter.com/B6Y5bCBmWT — Tennis TV (@TennisTV) June 24, 2023

Ρούμπλεφ εναντίον Μπούμπλικ στο Χάλε

Στο Χάλε ο Αντρέι Ρούμπλεφ κέρδισε ευκολότερα του αναμενόμενου τον Μπαουτίστα Αγουτ με 6-3, 6-4 και στον τελικό θα αντιμετωπίσει έναν παίκτη που κανείς δεν περίμενε.

Ο Αλεξάντερ Μπούμπλικ σόκαρε τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, κερδίζοντάς τον με 6-3, 7-5 και αύριο θα διεκδικήσει τον δεύτερο τίτλο της καριέρας του, μετά τον περσινό στο Μονπελιέ (έχει κι έξι χαμένους).