Στα… κόκκινα ήταν ο Θανάσης Κοκκινάκης χθες καθώς είχε έντονο διάλογο τόσο με τον αντίπαλό του, όσο και με τον διαιτητή που του έβαλε τις φωνές!

Δεν ήταν η μέρα του Θανάση Κοκκινάκη η χθεσινή στην Μαδρίτη.

Πέρα από τον αποκλεισμό του από τον Ισπανό Μουνάρ (7-6, 7-6), είχε έναν έντονο διάλογο μαζί του, αλλά και έναν λεκτικό καυγά στο τέλος του ματς, ενώ στην διάρκειά του τσακώθηκε και με τον διαιτητή Λεϊλάνι.

Ο Κοκκινάκης πήγε να κάνει έντονα παράπονα στον διαιτητή για το box του αντιπάλου του (κουνώντας το δάχτυλό του), αλλά το ύφος του δεν άρεσε καθόλου στον Λεϊλάνι, ο οποίος σε έντονο ύφος του είπε να του δείξει σεβασμό. Κλάσματα του δευτερολέπτου πριν, ο Μουνάρ πήγε να πεταχτεί από τον πάγκο του, με τον Κοκκινάκη να του κάνει νόημα να μη μιλάει γιατί δεν απευθυνόταν σε αυτόν.

This is one of the more impassioned exchanges I’ve seen between an umpire & player.



Thanasi Kokkinakis is visibly upset.



The umpire says “Respect with me, come on.”



pic.twitter.com/XMom0Icfn2