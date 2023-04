Ζβέρεφ και Ρουντ συνεχίζουν στους «16» του Μόντε Κάρλο

Ο Αλεξάντερ Ζβέρερ κέρδισε τον Αγούτ με 2-0 σετ (6-4, 6-4) και περιμένει να δει αν θα πέσει πάνω στον Μεντβέντεφ.

O Αλεξάντερ Ζβέρεφ βρίσκει ρυθμό σιγά σιγά.

Μετά τον Μπούμπλικ, απέκλεισε στο Μόντε Κάρλο και τον Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ με 2-0 σετ (6-4, 6-4) και περιμένει να μάθει αν θα παίξει στην επόμενη φάση με τον Σονέγκο, ή θα έχουμε… τιτανομαχία με Μεντβέντεφ.

