Ο Σίνερ πάει… κουπάτος στο Ρότερνταμ

Ο Γιάνικ Σίνερ στέφθηκε πρωταθλητής στο ΑΤΡ 250 τουρνουά του Μονπελιέ, κερδίζοντας στον τελικό τον Μάξιμ Κρέσι με 7-6, 6-3.

Ο Γιάνικ Σίνερ πήρε τον πρώτο του τίτλο για το 2023 και έβδομο στην καριέρα του.

Στον τελικό του Μονπελιέ επικράτησε με 2-0 σετ του Αμερικανού Μαξίμ Κρέσι (7-6 (3), 6-3) και πάει στο Ρότερνταμ και μία πιθανή συνάντηση με τον Τσιτσιπά στον δεύτερο γύρο, με ψυχολογία στα ύψη.

Seven heaven @janniksin claims his 7th @atptour title with a 7-6 6-3 win over Cressy #OSDF23 pic.twitter.com/rwCEuC08Oz