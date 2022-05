Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ επέστρεψε στα γήπεδα, αλλά με ήττα από τον Ρισάρ Γκασκέ.

Μετά από δύο μήνες ο Ντανίλ Μεντβέντεφ γύρισε στους αγώνες και κατέβηκε στο τουρνουά της Γενεύης.

Ενα τουρνουά που πήγε κυρίως για να δει σε τι κατάσταση είναι μετά την επέμβαση που έκανε για κήλη. Το τεστ πάντως δεν ήταν θετικό καθώς ο Ρισάρ Γκασκέ τον απέκλεισε γρήγορα, επικρατώντας με 2-0 σετ (6-2, 7-6).

ALLEZ GASQUET



@richardgasquet1 takes out top seed Medvedev 6-2 7-6(5) for his first Top 2 win since April 2005!#gonetgenevaopen pic.twitter.com/cfkB8nXRLy