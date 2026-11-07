Η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε με 1-0 της Τρουά και βρίσκεται πλέον μόνη πρώτη στην κορυφή της Ligue 1, στο +3 από τη δεύτερη Παρί.

Η Παρί Σεν Ζερμέν με το γκολ του Ζαμπάρνι από το πρώτο ημίχρονο, επικράτησε 1-0 της Τρουά για τη 10η αγωνιστική της Ligue 1 και απολαμβάνει μόνη την κορυφή.

Από νωρίς έδειξε τις προθέσεις της η ομάδα του Λουίς Ενρίκε, η οποία μόλις στο 4ο λεπτό είχε μία καλή στιγμή με τον Μαγιούλου, ενώ ο ίδιος δύο λεπτά αργότερα απείλησε ξανά την εστία του Κονατέ, ο οποίος απέκρουσε εντυπωσιακά.

Στη συνέχεια, σειρά είχε ο Φεράν Τόρες στο 38' με ένα απίθανο σουτ, το οποίο απέκρουσε ο κίπερ της Τρουά. Ωστόσο ένα λεπτό πιο μετά, ο Ζαμπάρνι με κεφαλιά έγραψε το 1-0.

Στην επανάληψη, η Παρί συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό, έψαξε το δεύτερο τέρμα με τους Ζαϊρ-Εμερί και Φεράν Τόρες, ενώ από την πλευρά της η Τρουά βρήκε δίχτυα με τον Μαρονιέ, το γκολ όμως δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ και το σκορ παρέμεινε ως έχει μέχρι και το φινάλε.



Οσέρ - Παρί 0-1

Νωρίτερα, η Παρί επικράτησε της Οσέρ με 1-0 εκτός έδρας και βρέθηκε στη δεύτερη θέση του γαλλικού πρωταθλήματος με 20 βαθμούς, στο -3 από την Παρί Σεν Ζερμέν. Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν δίχτυα στο 39' με τον Άρτσερ, ωστόσο το γκολ δεν μέτρησε, καθώς υπήρχε χέρι στη φάση.

Στο δεύτερο μέρος, η Παρί συνέχισε να ψάχνει το γκολ, απείλησε με τον Παζίς στο 48', αλλά ο κίπερ της Οσέρ προέβη σε μία εξαιρετική επέμβαση. Ωστόσο, ο Σιναγιοκό ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ με σουτ μέσα από την περιοχή, για το τελικό 0-1.