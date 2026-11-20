O Αλκαράθ επιβλήθηκε σε περίπου μία ώρα του Φλάβιο Κομπόλι με 2-0 σετ και «ζεστάθηκε» για τα ημιτελικά των ATP Finals όπου θα αντιμετωπίσει τον Σέλτον.

Ο Κάρλος Αλκαράθ επιβεβαίωσε την αγωνιστική του ανωτερότητα και απέναντι στον Φλάβιο Κομπόλι, επικρατώντας με 2-0 σετ (6-4, 6-1) και ολοκληρώνοντας αήττητος τις υποχρεώσεις του στον όμιλο Ivan Lendl των ATP Finals στο Τορίνο. Ο Ισπανός, παρά τις ενοχλήσεις που αντιμετώπισε στον αριστερό μηρό στην προηγούμενη αναμέτρησή του με τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ, έδειξε πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, παίρνοντας τη νίκη σε μόλις 65 λεπτά.

Ο Νο.2 του ταμπλό μπήκε αποφασισμένος να επιβάλει από νωρίς τον ρυθμό του και κατάφερε να κάνει break στο πρώτο κιόλας game του αγώνα. Ο Κομπόλι προσπάθησε να αντιδράσει, βρίσκοντας λύσεις στα δικά του games και διατηρώντας επαφή με το σκορ, ωστόσο δυσκολευόταν να περιορίσει την επιθετικότητα του Ισπανού από τη βασική γραμμή.

Ο Αλκαράθ διαχειρίστηκε αποτελεσματικά το προβάδισμά του, χωρίς να επιτρέψει στον Ιταλό να απειλήσει ουσιαστικά το σερβίς του. Μάλιστα, παρά τις προσπάθειες του Κομπόλι να παραμείνει ανταγωνιστικός, ο Ισπανός διατήρησε τον έλεγχο και έκλεισε το πρώτο σετ με 6-4, κάνοντας το πρώτο βήμα για ακόμη μία επικράτηση.

Η εικόνα της αναμέτρησης έγινε ακόμη πιο ξεκάθαρη στο δεύτερο σετ. Ο Αλκαράθ ξεκίνησε και πάλι με break, αποκτώντας από νωρίς σημαντικό πλεονέκτημα και μεταφέροντας όλη την πίεση στην πλευρά του αντιπάλου του. Ο Κομπόλι δεν κατάφερε να βρει απαντήσεις, με τον Ισπανό να κυριαρχεί στα games και να αξιοποιεί τις ευκαιρίες του για να διευρύνει τη διαφορά.

Με δύο ακόμη κερδισμένα games στο service του και ένα επιπλέον break, ο Αλκαράθ έφτασε στο 5-1, πριν ολοκληρώσει με νέο break την αναμέτρηση, διαμορφώνοντας το τελικό 6-1. Η διαφορά στην αποτελεσματικότητα των δύο παικτών αποτυπώθηκε και στους winners, με τον Ισπανό να σημειώνει 29 έναντι μόλις εννέα του Ιταλού.

Με αυτή τη νίκη, ο Αλκαράθ έκανε το 3/3 στον όμιλό του, χωρίς να χάσει σετ, και εξασφάλισε την πρώτη θέση, παίρνοντας το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον Αμερικανό Μπεν Σέλτον, με στόχο να συνεχίσει την πορεία του προς τον πρώτο τίτλο της καριέρας του στα ATP Finals.

Για τον Κομπόλι, αντίθετα, η πρώτη συμμετοχή του στη διοργάνωση ολοκληρώθηκε με τρεις ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.