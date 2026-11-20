Γιαννακόπουλος για τιμωρία Μπαρτζώκα: «Ποιος να το πίστευε»
Όπως έγινε γνωστό ο προπονητής του Ολυμπιακού τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 6.000 ευρώ για υβριστική συμπεριφορά στον αγώνα των «ερυθρολεύκων» με τον Άρη.
Λίγο αργότερα ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έκανε το δικό του σχόλιο αναφορικά με αυτήν την τιμωρία, γράφοντας χαρακτηριστικά:
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«Ποιος θα το πίστευε πριν από δύο μήνες ότι θα ερχόταν η στιγμή που ο Ολυμπιακός θα έχανε από άλλη ελληνική ομάδα εκτός Παναθηναϊκού, και ότι θα τιμωρούσαν τον Μπαρτζώκα με πρόστιμο».
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