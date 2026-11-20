Δείτε πώς σχολίασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος την ποινή του Αθλητικού Δικαστή του ΕΣΑΚΕ στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Όπως έγινε γνωστό ο προπονητής του Ολυμπιακού τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 6.000 ευρώ για υβριστική συμπεριφορά στον αγώνα των «ερυθρολεύκων» με τον Άρη.

Λίγο αργότερα ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έκανε το δικό του σχόλιο αναφορικά με αυτήν την τιμωρία, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Ποιος θα το πίστευε πριν από δύο μήνες ότι θα ερχόταν η στιγμή που ο Ολυμπιακός θα έχανε από άλλη ελληνική ομάδα εκτός Παναθηναϊκού, και ότι θα τιμωρούσαν τον Μπαρτζώκα με πρόστιμο».