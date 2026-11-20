Ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ επέβαλε πρόστιμο για υβριστική συμπεριφορά στον Βίκο Ιωαννίνων, το Περιστέρι, τον Ηρακλή, ενώ απαλλάχθηκε ο Ηλίας Παπαθεοδώρου για το πειθαρχικό παράπτωμα της ανάρμοστης συμπεριφοράς στον αγώνα με την ομάδα των Ιωαννίνων.

Την απαλλαγή του προπονητή του Αμαρουσίου Ηλία Παπαθεοδώρου για το πειθαρχικό παράπτωμα της ανάρμοστης συμπεριφοράς στον αγώνα με τον Βίκο Ιωαννίνων αποφάσισε ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ. Παράλληλα, πρόστιμο επιβλήθηκε σε Βίκο Ιωαννίνων, Περιστέρι και Ηρακλή για υβριστικές συμπεριφορές.

Οι αποφάσεις του αθλητικού δικαστή αναφέρουν:

34/20.11.2026 ΜΑΡΟΥΣΙ

1.Απαλλάσσει τον Ηλία Παπαθεοδώρου προπονητή της ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896) για το πειθαρχικό παράπτωμα της ανάρμοστης συμπεριφοράς που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα που διεξήχθη στο γήπεδο Κ.Γ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ» στις 15.11.2026 με τη ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΒΙΚΟΣ ΦΑΛΚΟΝΣ).

2. Απαλλάσσει τη ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896) για την πειθαρχική παράβαση της ανάρμοστης συμπεριφοράς εκ μέρους του προπονητή της, Ηλία Παπαθεοδώρου, που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του ίδιου ως άνω αγώνα.

33/20.11.2026 ΒΙΚΟΣ ΦΑΛΚΟΝΣ

Επιβάλλει στην ομάδα ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΒΙΚΟΣ ΦΑΛΚΟΝΣ), χρηματική ποινή δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ για την πειθαρχική παράβαση της υβριστικής συμπεριφοράς εκ μέρους φιλάθλου της, εβρισκόμενου στη Γ’ Ζώνη, κατά τη διάρκεια του αγώνα που διεξήχθη στις 15.11.2026 με τη ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896).

32/20.11.2026 Φίλαθλο της ΒΙΚΟΣ ΦΑΛΚΟΝΣ

Επιβάλλει σε φίλαθλο της ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΒΙΚΟΣ ΦΑΛΚΟΝΣ), που καθόταν στις θέσεις courtside, προσωρινή απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα για δύο (2) μήνες, για το πειθαρχικό παράπτωμα της υβριστικής συμπεριφοράς, κατά τη διάρκεια του αγώνα που διεξήχθη την 15η.11.2026 στο γήπεδο Κ.Γ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ» με την ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896).

31/20.11.2026 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Επιβάλλει στην ομάδα ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΕ), χρηματική ποινή πεντακοσίων (500,00) ευρώ για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς υβριστικών συνθημάτων με αποδέκτη μη φυσικό πρόσωπο και έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα που διεξήχθη στις 15.11.2026 με την ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. MYKONOS ΚΑΕ).

30/20.11.2026 ΗΡΑΚΛΗΣ

Επιβάλλει στην ομάδα ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ), χρηματική ποινή τριακοσίων (300,00) ευρώ για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς ενός υβριστικού συνθήματος με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα που διεξήχθη στις 14.11.2026 με την ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΕ).