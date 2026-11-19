O Σέλτον νίκησε τον Χόδαρ και περιμένει στα ATP Finals
Ο Μπεν Σέλτον πέτυχε την αναγκαία νίκη απέναντι στον Ράφαελ Χόδαρ με 7-6(8), 7-5, που τον διατηρεί σε τροχιά πρόκρισης στα ημιτελικά των ATP Finals στο Τορίνο.
Ο 24χρονος Αμερικανός ολοκλήρωσε την παρουσία του στο «John McEnroe Group» με απολογισμό δύο νίκες-μία ήττα και σετ 4-3.
Όμως θα χρειαστεί να περιμένει να περιμένει το αποτέλεσμα του παιχνιδιού ανάμεσα στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και τον Άρτουρ Φις (21:30), που θα κλείσει και τον όμιλο.
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Ο Σέλτον για να μείνει εκτός συνέχειας, θα πρέπει ο Φις να νικήσει τον Ζβέρεφ με 2-0, σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει τριπλή ισοβαθμία (δύο νίκες-μια ήττα) και ο Φις θα φθάσει στα 5-3 σετ, παίρνοντας αυτός τη 2η θέση και την πρόκριση.
Ο Ζβέρεφ ό,τι και να συμβεί είναι στην 1η θέση στον όμιλο και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στα ημιτελικά του Σαββάτου (21/11), από τον αγώνα του Ντανίλ Μεντβέντεφ με τον Φράνσις Τιάφο.
Στο παιχνίδι με τον 20χρονο Χόδαρ, ο Σέλτον χρειάστηκε να «σβήσει» δύο set points στο tie break του 1ου σετ και στη 2η δική του ευκαιρία να το κατακτήσει με 7-6(8).
Με break ο Σέλτον προηγήθηκε 2-1 στο 2ο σετ, ο Χόδαρ με δικό του break ισοφάρισε σε 4-4, προσπέρασε με 5-4, όμως ο Σέλτον με καθοριστικό break στο 11ο game, πήρε προβάδισμα και σερβίροντας έφθασε στο 7-5. Ο Χόδαρ έκλεισε την πρώτη του συμμετοχή σε ATP Finals με τρεις ήττες και ένα μόλις κερδισμένο σετ.
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