Ο Τετέ ήθελε να φύγει από τον Παναθηναϊκό για τη Γκρέμιο, αλλά οι οπαδοί της ομάδας του Πόρτο Αλέγκρε έχουν απογοητευτεί με την απόδοσή του.

Ο Τετέ τον περασμένο Γενάρη έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να φύγει από τον Παναθηναϊκό και να επιστρέψει στη Βραζιλία.

Οι πράσινοι βλέποντας ότι ο 26χρονος (15/2/00) εξτρέμ είχε το μυαλό του στην πατρίδα του και έτσι συμφώνησαν να τον παραχωρήσουν στη Γκρέμιο. Σύμφωνα με τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ, ο Τετέ έφερε στον Παναθηναϊκό 6,2 εκατ. ευρώ, τα οποία καταβλήθηκαν σε 4 δόσεις και από τα μέσα του Γενάρη του 2026 επέστρεψε στη χώρα του.

Στο Πόρτο Αλέγκρε, μάλιστα, τον υποδέχθηκαν θερμά οι οπαδοί της Γκρέμιο. Σχεδόν 10 μήνες αργότερα, οι φίλοι της ομάδας τους δεν κρύβουν την απογοήτευσή τους στα social media για την εικόνα του πρώην άσου του Παναθηναϊκού.

FORÇA E RAÇA, MEU GRÊMIO! 🇪🇪🎶 Tetê já está em Porto Alegre e chegou assim: alentando! https://t.co/2rJ03piZH0 January 12, 2026

Ο Τετέ, ο οποίος κατέγραψε σε 1,5 χρόνο 76 ματς, 13 γκολ και 10 ασίστ στο τριφύλλι, στη Γκρέμιο έως τώρα έχει 45 ματς με 4 γκολ και 2 ασίστ. Οι συμμετοχές σαφώς δεν είναι λίγες σε ένα διάστημα 10 μηνών. Μόνο που ο Τετέ πήγε για βασικός κι έχει γίνει τέταρτη επιλογή στα άκρα της επίθεσης, όπως αναφέρουν οι Βραζιλιάνοι.

Ο ταλαντούχος εξτρέμ ήρθε στον Παναθηναϊκό από τη Γαλατασαράι κι αφού έπαιξε ακόμα σε Σαχτάρ, Λιόν και Λέστερ. Στις 29/1/26 έκανε την πρώτη του συμμετοχή στη Γκρέμιο. Έκτοτε, όπως αναφέραμε, μέτρησε ακόμα 44 ματς και συνολικά έχει 2.047 λεπτά. Δηλαδή 45 λεπτά μέσο όρο ανά παιχνίδι. Από τους 45 αγώνες, μόνο σ' έναν έπαιξε και στα 90 λεπτά!

Como é possível um jogador que custou 7 milhões de EUROS que tem passagens por Lyon, Leicester, Shakhtar, Galatasaray e Panathinaikos. 100 participações em gols na EUROPA com 26 anos ta no auge físico e técnico. ser simplesmente a QUARTA opção preterido por Pavón, Enamorado e Jovane Cabral? O que esse FDP do Tetê faz nos treinos? enche o rabo de cachaça, vive no puteiro e se entope de droga? Nada explica essa porra ser arquivado, TMNC — Grêmio TimeLine (@GremioTimeLine) November 19, 2026

Στο Κύπελλο Βραζιλίας από τα επτά ματς βασικός ήταν στο ένα. Στο Σουνταμερικάνα βασικός ήταν στα έξι από τα οκτώ παιχνίδια και σε όλα έγινε αλλαγή. Στο πρωτάθλημα έχει 27 αγώνες, αλλά ξεκίνησε μόνο στους 14! Στις 12/9/26 ήταν βασικός και βγήκε στο 71' στην ήττα από τη Βάσκο ντα Γκάμα με 2-1 εντός έδρας.

Από εκείνη τη στιγμή έχει αγωνιστεί στα 6 από τα 9 ματς πρωταθλήματος και βασικός ήταν με τη Φλαμένγκο στις 5/11/26. Έγινε αλλαγή στο ημίχρονο στην ήττα της ομάδας του με 3-1. Ενδεικτικό του πόσο έχει υποχωρήσει στις επιλογές του προπονητή του, είναι το γεγονός ότι στις 11/10 έπαιξε 4 λεπτά στο τοπικό ντέρμπι με την Ιντερνασιονάλ, ενώ στις 18/10 μπήκε στο 89' κόντρα στην Κρουζέιρο...

Οι οπαδοί πλέον ασκούν έντονη κριτική στον Τετέ και τα ΜΜΕ στο Πόρτο Αλέγκρε αναφέρουν ότι είναι τέταρτη επιλογή στα εξτρέμ πίσω από Παβόν, Καμπράλ και Εναμοράντο.