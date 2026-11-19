Ο Νεϊμάρ αντάλλαξε... γαλλικά με οπαδούς της Κοριτίμπα μετά τη νίκη της Σάντος.

Η Σάντος λύγισε με 1-0 εκτός έδρας την Κοριτίμπα με γκολ στο φινάλε, με αποτέλεσμα οι ηττημένοι να μείνουν χωρίς βαθμό για τέταρτη φορά στα πέντε τελευταία ματς και να κινδυνεύει να βρεθεί μπλεγμένη σε σενάρια υποβιβασμού - απέχοντας τέσσερις βαθμούς από εκεί αλλά με ματς περισσότερο.

Τον εν λόγω κίνδυνο φρόντισε να υπενθυμίσει στους οπαδούς του συλλόγου από το Παρανά ο Νεϊμάρ, που μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ήρθε σε αντιπαράθεση μαζί τους! Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα ΜΜΕ, ο Βραζιλιάνος σταρ εθεάθη να φωνάζει στους υποστηρικτές της Κοριτίμπα, λέγοντας μεταξύ άλλων «άντε γ@@@ε, θα πέσε στη Β' Εθνική! Πρέπει να με σέβεστε, γ@@@η μικρή ομάδα»!