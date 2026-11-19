Νεϊμάρ: Τα έβαλε με οπαδούς της Κοριτίμπα
Η Σάντος λύγισε με 1-0 εκτός έδρας την Κοριτίμπα με γκολ στο φινάλε, με αποτέλεσμα οι ηττημένοι να μείνουν χωρίς βαθμό για τέταρτη φορά στα πέντε τελευταία ματς και να κινδυνεύει να βρεθεί μπλεγμένη σε σενάρια υποβιβασμού - απέχοντας τέσσερις βαθμούς από εκεί αλλά με ματς περισσότερο.
Τον εν λόγω κίνδυνο φρόντισε να υπενθυμίσει στους οπαδούς του συλλόγου από το Παρανά ο Νεϊμάρ, που μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ήρθε σε αντιπαράθεση μαζί τους! Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα ΜΜΕ, ο Βραζιλιάνος σταρ εθεάθη να φωνάζει στους υποστηρικτές της Κοριτίμπα, λέγοντας μεταξύ άλλων «άντε γ@@@ε, θα πέσε στη Β' Εθνική! Πρέπει να με σέβεστε, γ@@@η μικρή ομάδα»!
Com a vitória do Santos, Neymar falou bastante para alguém do Coritiba. #futebol #coritiba #santos #brasileirao https://t.co/vS945y17JS— ge (@geglobo) November 19, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.