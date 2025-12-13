Με μία ευρεία νίκη πέρασε από τη Χίο η Βουλιαγμένη, επικρατώντας του τοπικού ναυτικού ομίλου με 17-5 για τη 11η αγωνιστική της Waterpolo League ανδρών...

Εύκολο απόγευμα είχε η Βουλιαγμένη στη Χίο και το Ιωνικό κολυμβητήριο. Η ομάδα των νοτίων προαστίων επικράτησε με 17-5 του ομώνυμου συλλόγου, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής για τη Waterpolo League ανδρών.

Με αυτή τη νίκη, η ομάδα του Λαιμού παρέμεινε στη δεύτερη θέση του Α' Ομίλου, μειώνοντας προσωρινά στους 3 βαθμούς την απόσταση από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.

Στα χαρτιά το ματς έμοιαζε εύκολο για τη Βουλιαγμένη, ωστόσο αυτό έμενε να φανεί και στην πισίνα. Χωρίς να δεχθεί γκολ στο πρώτο οκτάλεπτο, αλλά και σε ένα σημαντικό μέρος του δεύτερου οι φιλοξενούμενοι απέκτησαν προβάδισμα ασφαλείας (2-7).

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι παίκτες του Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς συνέχισαν το επιθετικό κρεσέντο και με βελτιωμένη άμυνα διεύρυναν κατά πολύ το υπέρ τους προβάδισμα. Με δέκα γκολ έναντι τριών, διαφορά έφτασε τα διψήφια επίπεδα, ώστε το 17-5 να είναι και τελικό σκορ του ματς.

Τα οκτάλεπτα: 0-3, 2-4, 1-5, 2-5

Τα στατιστικά του ματς εδώ