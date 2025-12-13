ΟΦΗ - Πανσερραϊκός: Τα γκολ των Φούντα και Σαλσέδο για το 3-0
Ο ΟΦΗ πήρε προβάδισμα απέναντι στον Πανσερραϊκό με τέρμα του Σαλσέδο στο 16' και στο 45' διπλασίασε τα τέρματά του με τον Φούντα να χρίζεται σκόρερ. Οι Κρητικοί κέρδισαν πέναλτι με τη βοήθεια του VAR και ο Φούντας στο 45' το εκτέλεσε εύστοχα γράφοντας το 2-0.
Ο ΟΦΗ στις καθυστερήσεις έφτασε και σε τρίτο τέρμα, με τον Νους να στρώνει για τον Σαλσέδο και τον τελευταίο να πλασάρει στην κενή εστία και να σημειώνει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα για το 3-0 των γηπεδούχων.
