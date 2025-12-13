ΟΦΗ - Πανσερραϊκός: Τα γκολ των Φούντα και Σαλσέδο για το 3-0

Βασίλης Μπαλατσός
Ο ΟΦΗ έφτασε στο 3-0 απέναντι στον Πανσερραϊκό πριν το ημίχρονο

bet365

Ο ΟΦΗ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 απέναντι στον Πανσερραϊκό στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου στο Παγκρήτιο.

Ο ΟΦΗ πήρε προβάδισμα απέναντι στον Πανσερραϊκό με τέρμα του Σαλσέδο στο 16' και στο 45' διπλασίασε τα τέρματά του με τον Φούντα να χρίζεται σκόρερ. Οι Κρητικοί κέρδισαν πέναλτι με τη βοήθεια του VAR και ο Φούντας στο 45' το εκτέλεσε εύστοχα γράφοντας το 2-0.

Ο ΟΦΗ στις καθυστερήσεις έφτασε και σε τρίτο τέρμα, με τον Νους να στρώνει για τον Σαλσέδο και τον τελευταίο να πλασάρει στην κενή εστία και να σημειώνει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα για το 3-0 των γηπεδούχων.

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα