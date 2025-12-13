Ο ΟΦΗ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 απέναντι στον Πανσερραϊκό στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου στο Παγκρήτιο.

Ο ΟΦΗ πήρε προβάδισμα απέναντι στον Πανσερραϊκό με τέρμα του Σαλσέδο στο 16' και στο 45' διπλασίασε τα τέρματά του με τον Φούντα να χρίζεται σκόρερ. Οι Κρητικοί κέρδισαν πέναλτι με τη βοήθεια του VAR και ο Φούντας στο 45' το εκτέλεσε εύστοχα γράφοντας το 2-0.

Ο ΟΦΗ στις καθυστερήσεις έφτασε και σε τρίτο τέρμα, με τον Νους να στρώνει για τον Σαλσέδο και τον τελευταίο να πλασάρει στην κενή εστία και να σημειώνει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα για το 3-0 των γηπεδούχων.