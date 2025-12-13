Ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή για τον αγώνα με τον Βόλο την Κυριακή (14/12) αφήνοντας εκτός τον Τσέριν λόγω ίωσης, αλλά και τέσσερις ακόμη παίκτες.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Βόλο στην Λεωφόρο την Κυριακή (14/12-21:00) για την 14η αγωνιστική της Stoiximan Superleague με απογευματινή προπονητή, μετά το τέλος της οποίας ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τα ονόματα των παικτών που βρέθηκαν στην αποστολή για τον αγώνα με το κλαμπ της Μαγνησίας.

Ο Ισπανός τεχνικός είδε τον Άνταμ Τσέριν να μένει εκτός τελευταία στιγμή εξαιτίας ίωσης και να προστίθεται στις αναμενόμενες τέσσερις απουσίες που ήδη υπήρχαν. Τον Μλαντένοβιτς, που είχε αποβληθεί στο προηγούμενο ματς με την ΑΕΛ και τους Πελίστρι, Σάντσες και Κυριακόπουλο, που είναι τραυματίες.

Το σημερινό πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo και τακτική, εξάσκηση στις στατικές φάσεις, αλλά και εξάσκηση στα τελειώματα. Ατομικό έκαναν οι Σάντσες και Πελίστρι ενώ θεραπεία και ατομικό έκανε ο Κυριακόπουλος

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Μπόκος, Νίκας, Πάντοβιτς.