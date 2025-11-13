O Ντε Μινόρ νίκησε τον Φριτζ και περιμένει «δώρο» πρόκρισης από τον Αλκαράθ

Ο Άλεξ Ντε Μινόρ νικώντας τον Τέιλορ Φριτζ με 2-0 σετ βλέπει πρόκριση στα ημιτελικά στα ATP Finals, περιμένοντας ο Κάρλος Αλκαράθ να νικήσει τον Λορέντζο Μουζέτι.

Τις ελπίδες πρόκρισης στα ημιτελικά των ATP Finals στο Τορίνο διατήρησε ολοζώντανες ο Άλεξ Ντε Μινόρ επικρατώντας επί του Τέιλορ Φριτζ με 7-6(3), 6-3.

Ο Αυστραλός στο τελευταίο του παιχνίδι στο γκρουπ «Τζίμι Κόνορς» πέτυχε την πρώτη του νίκη, που μπορεί να τον στείλει στην επόμενη φάση.

Αυτό το αποτέλεσμα αφήνει εκτός συνέχειας τον Τέιλορ Φριτζ, φιναλίστ πέρυσι απέναντι στον Γιάνικ Σίνερ, και δίνει αυτόματα την πρόκριση στον Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος ήδη μετρά δύο νίκες και το βράδυ της Πέμπτης (13/11) αντιμετωπίζει τον Λορέντζο Μουζέτι στο τελευταίο παιχνίδι του ομίλου.

0-16 in last 16 matches against the top 10...

0-5 lifetime at the ATP Finals...

0-2 in last two matches against Taylor Fritz...



Must win in STRAIGHT sets to stay alive...



AND ALEX DE MINAUR DOES JUST THAT 😱 pic.twitter.com/pUCqpco9cv November 13, 2025

Ομως ο Ντε Μινόρ χρειάζεται τη νίκη του Αλκαράu για να περάσει στα ημιτελικά, ενώ τη δική του ευκαιρία έχει και ο Μουζέτι, ο οποίος έχει νικήσει τον Ντε Μινόρ με 2-1 σετ. Ο Ιταλός, αν και μετρά έξι σερί ήττες από τον Αλκαράθ, θα παίξει το τελευταίο του χαρτί.

Ο Φριτζ κάνοντας 33 αβίαστα λάθη και κερδίζοντας μόλις το 67% των πόντων του από το 1ο σερβίς απέναντι στον Ντε Μινόρ, ολοκλήρωσε τη χρονιά με ρεκόρ 53-23 και με δύο τίτλους στο γρασίδι στο Ίστμπορν και στη Στουτγάρδη.