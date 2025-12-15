Ο Τζούλιους Ραντλ έκανε τη διαφορά για τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς (17-9), που επικράτησαν των Σακραμέντο Κινγκς (6-20) με 117-103, σημειώνοντας 24 πόντους και εννιά ριμπάουντ.
Από 'κει και πέρα, ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς σημείωσε 21 πόντους, ενώ ο Ναζ Ριντ έκανε double-double με 20 πόντους και 11 ριμπάουντ. Οι Τίμπεργουλβς παρατάχθηκαν ξανά χωρίς τον Άντονι Έντουαρντς, όμως έφτασαν τις επτά νίκες στους τελευταίους οκτώ αγώνες τους.
Όσον αφορά τους Κινγκς, ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν και ο Ντένις Σρούντερ πέτυχαν από 17 πόντους έκαστος. Οι «Βασιλιάδες» μετρούν 15 ήττες στους τελευταίους 18 αγώνες τους.
Τα δωδεκάλεπτα: 20-27, 51-52, 88-84, 117-103.
Πέισερς-Γουίζαρντς 89-108
Ο Μάρβιν Μπάγκλεϊ έκανε season-high με 23 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ πρόσθεσε 18 πόντους για τους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς (4-20), που επιβλήθηκαν των Ιντιάνα Πέισερς (6-20) με 108-89, σημειώνοντας την πρώτη εκτός έδρας νίκη τους έπειτα από σχεδόν δύο μήνες! Έτσι, η Γουάσινγκτον επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα έπειτα από τέσσερις συνεχόμενες ήττες, κόντρα στην Ιντιάνα, η οποία σούταρε με το απογοητευτικό 36.9%. εντός πεδιάς.
Τα δωδεκάλεπτα: 32-31, 47-68, 66-81, 89-108.
Καβαλίερς-Χόρνετς 111-119
Οι Σάρλοτ Χόρνετς (8-18) επιβλήθηκαν των Κλίβελαντ Καβαλίερς (15-12) με 119-111 στην παράταση, σημειώνοντας μόλις την τρίτη φετινή εκτός έδρας νίκη τους. Ο Μάικαλ Μπρίτζες σημείωσε 20 πόντους, μάζεψε 10 ριμπάουντ και μοίρασε έξι ασίστ για τη Σάρλοτ, που άφησε τους Καβαλίερς δίχως πόντο στην παράταση, έχοντας 0/10 σουτ εντός πεδιάς! Ο Ντάριους Γκάρλαντ πέτυχε 26 πόντους, ενώ ο Ντόνοβαν Μίτσελ πρόσθεσε 17 για τους Καβαλίερς.
Τα δωδεκάλεπτα: 29-33, 47-57, 79-88, 111-111 κ.α., 111-119.
