O Φριτζ «χάλασε» την πρεμιέρα του Μουζέτι στα ATP Finals

Ο Τέιλορ Φριτζ μπήκε νικηφόρα στα ATP Finals στο Τορίνο, νικώντας τον Λορέντζο Μουζέτι με 6-3, 6-4 στην «Ιnalpi Arena».

O Μουζέτι βρέθηκε στον Τορίνο μετά την απόφαση του Νόβακ Τζόκοβιτς να μην πάρει μέρος στα ATP Finals, ο Ιταλός παίκτης εμφανίστηκε κουρασμένος έχοντας αγωνιστεί το Σάββατο στον τελικό του Hellenic Championship απέναντι στον Σέρβο, και ο Φριτζ δεν έχασε την ευκαιρία, φθάνοντας σχετικά εύκολα στην επικράτηση.

Ο Φριτζ, περσινός φιναλίστ στο τουρνουά απέναντι στον Γιάνικ Σίνερ, έκανε το πρώτο βήμα πρόκρισης στα ημιτλεικά από το «Τζίμι Κόνορς» γκρουπ, που άνοιξε την Κυριακή (9/11) με τον Κάρλος Αλκαράθ να νικά τον Άλεξ ντε Μινόρ με 7-6(5), 6-2.

Ο όμιλος «Μπγιορν Μποργκ» άρχισε επίσης την Κυριακή (9/11) με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ να επικρατεί επί του Μπεν Σέλτον με 6-3, 7-6(6). Η 1η αγωνιστική στον όμιλο θα ολοκληρωθεί με το παιχνίδι του Γιάνικ Σίνερ με τον Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ.