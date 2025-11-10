O Φριτζ «χάλασε» την πρεμιέρα του Μουζέτι στα ATP Finals
Ο Τέιλορ Φριτζ μπήκε νικηφόρα στα ATP Finals στο Τορίνο, νικώντας τον Λορέντζο Μουζέτι με 6-3, 6-4 στην «Ιnalpi Arena».
O Μουζέτι βρέθηκε στον Τορίνο μετά την απόφαση του Νόβακ Τζόκοβιτς να μην πάρει μέρος στα ATP Finals, ο Ιταλός παίκτης εμφανίστηκε κουρασμένος έχοντας αγωνιστεί το Σάββατο στον τελικό του Hellenic Championship απέναντι στον Σέρβο, και ο Φριτζ δεν έχασε την ευκαιρία, φθάνοντας σχετικά εύκολα στην επικράτηση.
Statement start 💪@Taylor_Fritz97 defeats home favourite Musetti 6-3 6-4 to open his Turin campaign with a win ✅#NittoATPFinals pic.twitter.com/HJKEsXfmk1— Tennis TV (@TennisTV) November 10, 2025
Ο Φριτζ, περσινός φιναλίστ στο τουρνουά απέναντι στον Γιάνικ Σίνερ, έκανε το πρώτο βήμα πρόκρισης στα ημιτλεικά από το «Τζίμι Κόνορς» γκρουπ, που άνοιξε την Κυριακή (9/11) με τον Κάρλος Αλκαράθ να νικά τον Άλεξ ντε Μινόρ με 7-6(5), 6-2.
This view of the Musetti backhand is undefeated #NittoATPFinals pic.twitter.com/ib03CciR3o— Tennis TV (@TennisTV) November 10, 2025
Ο όμιλος «Μπγιορν Μποργκ» άρχισε επίσης την Κυριακή (9/11) με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ να επικρατεί επί του Μπεν Σέλτον με 6-3, 7-6(6). Η 1η αγωνιστική στον όμιλο θα ολοκληρωθεί με το παιχνίδι του Γιάνικ Σίνερ με τον Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ.
