Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (15/12) στο Gazzetta
Sportday: Άσφαιρη... πολιορκία του Ολυμπιακού με τον Άρη. Το Περιστέρι «πλήγωσε» τον αετό. Σωτήρα Λαφόν! Πεντάσφαιρη με Λιουμπλισιτς!
Livesport: Μπλόκο από τον Χιμένεθ. Τι μπαλάρα, τι ΑΕΚάρα. Τανκ και σωτήρας. «Έμφραγμα» στο Περιστέρι.
Φως των σπορ: Υψηλό εμπόδιο για τον Ολυμπιακό ο Άρης. Μόρις: «Μου ταιριάζει ο Ολυμπιακός».
Κόκκινος Πρωταθλητής: Αστοχίες και Γερμανικό μπλόκο. Έχασε μοναδικές ευκαιρίες ο Θρύλος για το διπλό στο Κλ. Βικελίδης.
Ώρα των σπορ: Μέγας είσαι Μάρκο μου και θαυμαστά τα έργα σου! Χάζεψε όλη η Ελλάδα με τα 5 γκολ της ΑΕΚ στο Αγρίνιο.
