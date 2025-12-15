Τα αποτελέσματα των ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού κυριαρχούν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: Άσφαιρη... πολιορκία του Ολυμπιακού με τον Άρη. Το Περιστέρι «πλήγωσε» τον αετό. Σωτήρα Λαφόν! Πεντάσφαιρη με Λιουμπλισιτς!

Livesport: Μπλόκο από τον Χιμένεθ. Τι μπαλάρα, τι ΑΕΚάρα. Τανκ και σωτήρας. «Έμφραγμα» στο Περιστέρι.

Φως των σπορ: Υψηλό εμπόδιο για τον Ολυμπιακό ο Άρης. Μόρις: «Μου ταιριάζει ο Ολυμπιακός».

Κόκκινος Πρωταθλητής: Αστοχίες και Γερμανικό μπλόκο. Έχασε μοναδικές ευκαιρίες ο Θρύλος για το διπλό στο Κλ. Βικελίδης.

Ώρα των σπορ: Μέγας είσαι Μάρκο μου και θαυμαστά τα έργα σου! Χάζεψε όλη η Ελλάδα με τα 5 γκολ της ΑΕΚ στο Αγρίνιο.