Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τους Galacticos και την αναμέτρηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Μπόρνμουθ

Πλούσιο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα (15/12) με τη ποδοσφαιρική δράση στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης να συνεχίζεται κανονικά.

Νωρίτερα όμως, στις 14:00 οι Galacticos έρχονται στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube με τους Κώστα Ψάρρα, Κώστα Νικολακόπουλο, Νίκο Αθανασίου και Γιώργο Τσακίρη να σχολιάζουν όλες τις εξελίξεις γύρω από τις ελληνικές ομάδες και όλο το ρεπορτάζ από την 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Σύνδεση και με Θεσσαλονική με τους Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο.

Αναφορικά με το ποδόσφαιρο η δράση ξεκινάει στις 20:45 με την Μπράγκα να υποδέχεται την Σάντα Κλάρα (Cosmote Sport 7). Αργότερα στις 21:45 η Ρόμα του Κώστα Τσιμίκα θα φιλοξενήσει την Κόμο του Δουβίκα (Cosmote Sport 2), ενώ στις 22:00 η Μπέτις θα ταξιδέψει στην Μαδρίτη για να αγωνιστεί στην έδρα της Ράγιο Βαγιεκάνο (Nova Sports 1).

Την ίδια ώρα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα αναμετρηθεί στο Ολντ Τράφορντ με την Μπόρνμουθ στα πλαίσια της 16ης αγωνιστικής της Premier League (Nova Sports Premier League). Τέλος στις 22:45 η πρωτοπόρος του πορτογαλικού πρωταθλήματος, Πόρτο, υποδέχεται την Εστρέλα Ντε Αμαντόρα με μοναδικό στόχο την νίκη και την διατήρηση στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα (Cosmote Sport 3)

Όσον αφορά τα υπόλοιπα αθλήματα, για το πρωτάθλημα γυναικών στο χάντμπολ η Νέα Ιωνία θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ (16:45, ΕΡΤ2), ενώ για την Elite League (A2) στο μπάσκετ η Ν.Ε Μεγαρίδας θα αναμετρηθεί με το Λαύριο (18:30, ΕΡΤ2).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας