Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έπειτα από αγώνα τριών ωρών νίκησε τον Χόλγκερ Ρούνε με 2-1 σετ στην πρεμιέρα του στα ATP Finals στο Τορίνο.

O Nόβακ Τζόκοβιτς άρχισε επιτυχημένα τη διατήρηση του τίτλου στα ATP Finals στο Τορίνο, επικρατώντας επί του Χόλγκερ Ρούνε με 7-6(4), 6-7(1), 6-3 έπειτα από αγώνα τριών ωρών και τεσσάρων λεπτών.

Με αυτό το παιχνίδι ολοκληρώθηκε η 1η αγωνιστική στον όμιλο που άνοιξε το μεσημέρι της Κυριακής (12/11) με τη νίκη του Γιάνικ Σίνερ κόντρα στον Στέφανο Τσιτσιπά.

Year-End No. 1 for an 8th time. Soak it all in, @DjokerNole.



