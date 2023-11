Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δέχθηκε break από τον Χόλγκερ Ρούνε στην αρχή του 3ου σετ, στο παιχνίδι τους στα ATP Finals, έχασε τον έλεγχο και διέλυσε δύο ρακέτες.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχοντας προηγηθεί με 2-0 στο 3ο σετ απέναντι στον Χόλγκερ Ρούνε, φάνηκε να αποκτά προβάδισμα νίκης στο πρώτο του παιχνίδι στα ATP Finals στο Τορίνο

.

Όμως δυο διαδοχικά διπλά λάθη από τον Σέρβο και ένας winner από τον Ρούνε, έφεραν τον Δανό στο 15-40 και στο break (2-1) με τον Τζόκοβιτς να ξεσπά και να διαλύει στη στιγμή, δύο ρακέτες στην καρέκλα του.

The highs and lows of tennis #NittoATPFinals pic.twitter.com/qy9UdEO3yG