Ο Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ νίκησε για πρώτη φορά στην καριέρα του τον Ράφαελ Ναδάλ, επικρατώντας με 2-0 στο ATP Finals του Τορίνο.

Ο Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ «βομβάρδισε» με το σερβίς του τον Ράφαελ Ναδάλ, με τον 22χρονο Καναδό να επικρατεί με 6-3, 6-4 να μένει ζωντανός στο ATP Finals του Τορίνο, σε αντίθεση με τον 36χρονο Ισπανό που γνώρισε τη 2η ήττα του και πλέον έχει αμυδρές ελπίδες πρόκρισης στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

O Ναδάλ, που δεν έχει κατακτήσει στην καριέρα του τον τίτλο στο ATP Finals, μπορεί και μαθηματικά να μείνει εκτός συνέχειας αν ο Τέιλορ Φριτζ νικήσει τον Κάσπερ Ρουντ στο άλλο παιχνίδι της 2η αγωνιστικής το βράδυ της Τρίτης (15/11, 22:00).



Ο Οζέρ-Αλιασίμ έφθασε στην πρώτη νίκη της καριέρας του επί του Ναδάλ, με τρόπο εντυπωσιακό, έβγαλε 15 άσους, είχε ποσοστό ευστοχίας 71% στο 1ο σερβίς, κατέκτησε το 81% των πόντων από το 1ο σερβίς (39/48) και έχοντας συνολικά 32 winners θα ήταν πολύ δύσκολο να χάσει τον αγώνα.

FAA BEATS NADAL



Félix Auger-Aliassime claims his very 1st victory at the Masters AND vs Rafael Nadal 6-3 6-4 to keep semi-finals hopes alive!



Rafa is almost eliminated



( @atptour) pic.twitter.com/ZoqSk7eSun