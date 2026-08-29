Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποχώρησε τραυματίας νωρίς στο β΄μέρος στο ντεμπούτο του στη Bundesliga κι έδωσε τη θέση του στον Ζάμπιτσερ.

Με άδοξο τρόπο ολοκληρώθηκε το ντεμπούτο του Γιάννη Κωνσταντέλια στη Bundesliga. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα της Ντόρτμουντ στην πρεμιέρα απέναντι στο Αμβούργο και μάλιστα βρήκε δίχτυα για το 2-0 της ομάδας στο 45΄.

Το δεύτερο μέρος του αγώνα ωστόσο δεν ήταν το ίδιο... ονειρικό, όσο το πρώτο. Στο 54΄συγκεκριμένα ο Κωνσταντέλιας τραυματίστηκε στο γόνατο και δεν μπόρεσε να συνεχίσει, με τον Νίκο Κόβατς αναγκαστικά να προβαίνει σε αλλαγή.

Τη θέση του στον αγωνιστικό χώρο πήρε ο Ζάμπιστερ, με τον Κωνσταντέλια να επιστρέφει κουτσαίνοντας στον πάγκο, προκαλώντας μια ανησυχία στους Βεστφαλούς για την κατάσταση του προβλήματος.