Κωνσταντέλιας: Τραυματίστηκε στο γόνατο κι έγινε αναγκαστική αλλαγή
Με άδοξο τρόπο ολοκληρώθηκε το ντεμπούτο του Γιάννη Κωνσταντέλια στη Bundesliga. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα της Ντόρτμουντ στην πρεμιέρα απέναντι στο Αμβούργο και μάλιστα βρήκε δίχτυα για το 2-0 της ομάδας στο 45΄.
Το δεύτερο μέρος του αγώνα ωστόσο δεν ήταν το ίδιο... ονειρικό, όσο το πρώτο. Στο 54΄συγκεκριμένα ο Κωνσταντέλιας τραυματίστηκε στο γόνατο και δεν μπόρεσε να συνεχίσει, με τον Νίκο Κόβατς αναγκαστικά να προβαίνει σε αλλαγή.
Τη θέση του στον αγωνιστικό χώρο πήρε ο Ζάμπιστερ, με τον Κωνσταντέλια να επιστρέφει κουτσαίνοντας στον πάγκο, προκαλώντας μια ανησυχία στους Βεστφαλούς για την κατάσταση του προβλήματος.
54' | Oh no, Giannis is injured. Sabi replaces him. Hopefully, it’s nothing serious. 🥲— Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 29, 2026
➡️ Sabitzer
⬅️ Konstantelias#BVBHSV 2-0
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