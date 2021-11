Ζβέρεφ - Μεντβέντεφ 2-0: Πρωταθλητής στο Τορίνο ο Ζβέρεφ (vids)

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ επικράτησε σε 1.15' με 6-4, 6-4 του Ντανίλ Μεντβέντεφ στον τελικό του ATP Finals του Τορίνο και κατέκτησε τον δεύτερο τίτλο του στο τουρνουά.

Για δεύτερη φορά στην καριέρα του ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ κατακτά το ATP Finals.

Μετά από τον τίτλο του 2018 στο Λονδίνο ο 24χρονος Γερμανός επικράτησε με 6-4,6-4 του Ντανίλ Μεντβέντεφ στον τελικό στο Τορίνο και στέφτηκε πρωταθλητής!

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ που κλείνει τη χρονιά στο Νο3 και με ρεκόρ τίτλων (6) απέκλεισε στον ημιτελικό το Νο1 κόσμου τον Νόβακ Τζόκοβιτς και στον τελικό το Νο2 τον Ντανίλ Μεντβέντεφ και ανέβηκε δίκαια στην κορυφή!

Αυτή είναι η 6η νίκη του Ζβέρεφ σε 12 παιχνίδια με τον Μεντβέντεφ και η πρώτη μετά από το 2019 και ένα σερί 5-0 νικών του Ρώσου.

Μια υπέροχη χρονιά

O "χρυσός" Ολυμπιονίκης του Τόκιο κλείνει τη χρονιά με τίτλο ATP Finals και με 2 Masters σε Σινσινάτι και Μαδρίτη και φτάνει συνολικά τους 19 πόντους καριέρας, τους περισσότερους από κάθε άλλο παίκτη που έχει γεννηθεί στη δεκαετία του '90.

ATP Titles (Canada, Marseille, Mallorca)

Final of the Nitto ATP Finals



Congrats on a brilliant 2021, @DaniilMedwed! pic.twitter.com/NcfzRCT7Vo November 21, 2021

Από την άλλη ο Ντανίλ Μεντβέντεφ που κλείνει στο Νο2 έμεινε στους 4 τίτλους αλλά κατέκτησε μέσα στο 2021 το US Open , το Paris Masters ενώ έπαιξε στον τελικό στο Australian Open και στο ATP Finals.

Γερμανική υπεροχή!

Στο 1ο σετ ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ θα φτάσει σε τριπλό μπρέικ πόιντ στο 3ο γκέιμ και με την 2η ευκαιρία θα φτάσει με μπρέικ στο 2-1.

Zverev ahead @AlexZverev takes the first set 6-4 against Medvedev in the Championship match!#NittoATPFinals pic.twitter.com/i3XbPE4FTm — Tennis TV (@TennisTV) November 21, 2021

Ο Γερμανός θα υπερασπιστεί με το σερβίς του το μπρέικ για το 3-1 και θα έχει νέο μπρέικ πόιντ στο 5ο γκέιμ!

Θα το σβήσει ο Ντανίλ Μεντβέντεφ για να μειώσει σε 3-2 αλλά ο Γερμανός με το σερβίς του που είναι φανταστικό θα πάει στο 4-2 και εν συενχεία στο 5-3.

Ο Ρώσος μειώνει σε 5-4 αλλά σε 32' ο Γερμανός θα κλείσει το σετ στο 6-4.

Στο ρελαντί ο Σάσα

Το 2ο σετ ανοίγει με μπρέικ (1-0) του Αλεξάντερ Ζβέρεφ και με το σερβίς του θα φτάσει στο 2-0. Συνεχίζει την υπεράσπιση του μπρέικ και θα πάει στο 4-2 ο Γερμανός.

Ο Ρώσος μειώνει σε 4-3 με καλό σερβίς και με ποσοστά που ξεπερνούν το 80% σε κερδισμένους πόντους στο 1ο σερβίς ο Γερμανός θα φτάσει στο 5-3.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ μειώνει σε 5-4 και ο αντίπαλος του θα κλείσει το σετ στο 6-4. Ο Ρώσος τελειώσε το παιχνίδι χωρίς να έχει φτάσει σε μπρέικ πόιντ.