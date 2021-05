Τον 2ο τίτλο του στο Madrid Open κατέκτησε ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

O Γερμανός που είναι στο Νο6 κόσμου είχε μια φανταστική εβδομάδα στην Μαδρίτη όπου και απέκλεισε τον Ράφα Ναδάλ και τον Ντομινίκ Τιμ και στον τελικό στο "Μανόλο Σαντάνα" παρουσία και του βετεράνου τενίστα που έχει δώσει το όνομα του στο κορτ, επικράτησε με ανατροπή σε 2.41' με 6-7 (8), 6-4, 6-3 του Ματέο Μπερετίνι.

Αυτός είναι ο 15ος τίτλος καριέρας για τον Γερμανό ο οποίος επέστρεψε στην κορυφή του Madrid Open όπου είχε ανέβει για πρώτη φορά το 2018 και έφτασε τους 4 τίτλους Masters.

O Ματέο Μπερετίνι στον 1ο τελικό Masters της καριέρας του είχε ένα πολύ σπουδαίο 1ο σετ και στη συνέχεια ο πιο έμπειρος σε τέτοια παιχνίδια Αλεξάντερ Ζβέρεφ, χωρίς να πιάσει ιδιαίτερα καλή απόδοση, πήρε τον τίτλο.

Για τον Γερμανό είναι ο 2ος τίτλος στο 2021 μετά από το ATP 500 στο Ακαπούλκο.

Αυτή ήταν η 31η top-10 νίκη του και η 4η στη χρονιά. Πριν από το Madrid Open είχε κερδίσει το Νο5 τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Ακαπούλκο ενώ στη Μαδρίτη νίκησε το Νο2 (Ναδάλ), το Νο4 (Τιμ) και το Νο10 (Μπερετίνι).

Ο Ζβέρεφ είχε 16 winners και 28 αβίαστα και ο Μπερετίνι είχε 50 αβίαστα (!) και 32 winners.

O Γερμανός παραμένει στο Νο6 και ο Ιταλός ανεβαίνει στο Νο9 (το Νο8 το ρεκόρ καριέρας).

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ ο Ματέο Μπερετίνι θα φτάσει πρώτος σε μπρέικ (4-3) αλλά ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ θα το πάρει αμέσως πίσω για το 4-4. Το σετ θα οδηγηθεί στο τάι μπρέικ και ο Ιταλός θα το κλείσει με 7-6 (8).

O Ματέο Μπερετίνι θα προηγηθεί με 2-1 και με 3-2 στο 2ο σετ και ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ θα ισοφαρίσει σε 3-3. O Γερμανός θα έχει μπρέικ πόιντ στο 7ο όμως ο Ιταλός θα το σβήσει για το 4-3.

O Ζβέρεφ με μπρέικ θα φτάσει στο 5-4 και με το σερβίς του θα κλείσει το σετ (6-4) και θα ισοφαρίσει.

Στο 3ο σετ ο Γερμανός θα σβήσει μπρέικ πόιντ για το 2-2 και με μπρέικ θα προηγηθεί με 3-2. Θα υπερασπιστεί το μπρέικ για το 4-2 και εν συνεχεία στο 5-3 και θα έχει ματς πόιντ! Το σβήνει ο Ιταλός αλλά θα δεχτεί μπρέικ στο 2ο και θα τελειώσει το παιχνίδι.

SASCHA’S HOUSE The moment @AlexZverev captured his fourth Masters 1000 title - his second in Madrid!#MMOpen pic.twitter.com/mxr15lyymZ — Tennis TV (@TennisTV) May 9, 2021

CRUSHED it Just the 165 kmh on that forehand winner from @MattBerrettini!#MMOpen pic.twitter.com/abgTrRJFyp — Tennis TV (@TennisTV) May 9, 2021

Not done just yet @AlexZverev wins the second set 6-4 to level the Madrid final to one set all!#MMOpen pic.twitter.com/Btcl6ExcEL — Tennis TV (@TennisTV) May 9, 2021