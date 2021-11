Τζόκοβιτς - Ζβέρεφ 1-2: Μεντβέντεφ και Ζβέρεφ για τον τίτλο στο ATP Finals (vids)

O Αλεξάντερ Ζβέρεφ σε 2.28' με 7-6 (4), 4-6, 6-3 απέκλεισε τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον ημιτελικό και θα παίξει την Κυριακή (18:00, Cosmote Sport 6) στον τελικό του ATP Finals του Τορίνο με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Στον τελικό του ATP Finals μετά από 3 χρόνια επέστρεψε ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Ο Γερμανός τενίστας που ήταν νικητής στο τουρνουά το 2018 απέκλεισε με 7-6 (4), 4-6, 6-3 το Νο1 κόσμου τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον ημιτελικό και θα παίξει την Κυριακή (18:00, Cosmote Sport 6) με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ στον τελικό.

Ο Ζβέρεφ πέτυχε την 4η νίκη του σε 11 παιχνίδια απέναντι στον Τζόκοβιτς και ήταν πιο έτοιμος στους κρίσιμους πόντους για να φτάσει στον τελικό.

Ο Τζόκοβιτς που έχει 5 ATP Finals μένει χωρίς τίτλο για 6η χρονιά και δεν θα μπορέσει να ισοφαρίσει ούτε το 2021 το ρεκόρ των 6 κατακτήσεων του Ρότζερ Φέντερερ.

Ψύχραιμος και νικητής!

Στο 1ο σετ οι δυο παίκτες επέλεξαν παιχνίδι από τη βασική γραμμή με σπουδαία σερβίς.

Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 10ο γκέιμ για να δούμε τον Νόβακ Τζόκοβιτς να φτάνει σε μπρέικ πόιντ (σετ πόιντ) αλλά με λάθος του θα σβήσει και ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ θα ισοφαρίσει σε 5-5.

Ο Γερμανός θα "απαντήσει" με διπλό μπρέικ πόιντ με τον Σέρβο να το σβήνει για να αποκτήσει προβάδισμα με 6-5. Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ θα στείλει το σετ στο τάι μπρέικ μετά από 50'.

FIRED. UP.



World No. 1 @DjokerNole digs deep to take the second set 6-4 vs Zverev and force a decider!#NittoATPFinals pic.twitter.com/rTz4sOINbg — Tennis TV (@TennisTV) November 20, 2021

Μίνι μπρέικ για το 3-2 από τον Ζβέρεφ αλλά θα το πάρει πίσω για το 3-4 ο Τζόκοβιτς. Nέο μίνι μπρέικ από τον Γερμανό για το 5-3 και θα φτάσει σε διπλό σετ πόιντ (6-4). Με το σερβίς του θα κλείσει το σετ στο 7-6 (4) σε 1 ώρα.

Μπρέικ και ισοφάριση

Στο 2ο σετ πάλι ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα φτάσει πρώτος σε μπρέικ πόιντ. Θα τα καταφέρει στο 9ο γκέιμ με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ να το σβήνει με τον 10ο άσο του.

Ο Σέρβος θα επιστρέψει με νέο μπρέικ πόιντ και θα φτάσει σε μπρέικ και στο 5-4. Αυτό ήταν και το πρώτο μπρέικ στον αγώνα.

Απλά ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα υπερασπιστεί με το σερβίς του το μπρέικ και θα κλείσει το σετ στο 6-4 με το 5ο σετ πόιντ.

Επέστρεψε και κέρδισε!

Το 3ο σετ είναι εκείνο που ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ θα φτάσει πρώτος σε μπρέικ πόιντ και μάλιστα διπλό στο 4ο γκέιμ. Ο "Νόλε" θα σβήσει το 1ο αλλά με λάθος του ο Σάσα θα φτάσει στο 3-1 με μπρέικ.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα έχει μπρέικ πόιντ στο 7ο γκέιμ αλλά με λάθος του θα το σβήσει και ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ θα προηγηθεί με 5-2.

Ο Γερμανός με το σερβίς του θα κλείσει το σετ στο 6-3.

Ο τελικός και η 12η μονομαχία!

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ που είναι στο Νο3 κόσμου θα συναντήσει στον τελικό το Νο2 τον Ντανίλ Μεντβέντεφ. Τόσο ο ένας όσο και ο άλλος θα παίξουν στον 2ο τελικό τους στο ATP Finals.

Ο Γερμανός ήταν νικητής το 2018 και ο Ρώσος το 2020. Ο Ζβέφεφ θα διεκδικήσει τον 19ο τίτλο του και εάν τον κερδίσει θα κλείσει τη σεζόν με 6 τίτλους που θα είναι ρεκόρ.

Εάν κερδίσει ο Μεντβέντεφ θα πάρει τον 14ο τίτλο του και τον 5ο μέσα στο 2021. Έτσι θα ισοφαρίσει τους Ζβέρεφ, Τζόκοβιτς και Ρουντ που έχουν ήδη από 5 μέσα στο 2021.

Αυτό θα είναι το 12ο τους παιχνίδι με τον Ρώσο να είναι στο 6-5. Πριν από λίγες ημέρες έπαιξαν στο Τορίνο (όμιλος) με τον Ντανίλ να επικρατεί με 2-1 σετ και να φτάνει στην 5η σερί νίκη του και την 3η μέσα στο 2021.

Στο 2021 λοιπόν έπαξαν εκτός από το ATP Finals στο Paris Masters και στο ATP Cup. Ο Γερμανός έχει να κερδίσει από το 2019 στον όμιλο του ATP Finals.

Αυτός θα είναι ο 3ος τελικός τους με τον Ρώσο να είναι στο 2-0. Κέρδισε το 2019 στη Σανγκάη και το 2020 στο Παρίσι.