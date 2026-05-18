Νεϊμάρ: Οι Βραζιλιάνοι δεν τον θέλουν στο Μουντιάλ!
Το μεγάλο ερώτημα του φετινού Μουντιάλ θα λυθεί τις επόμενες ώρες, όταν και ο Κάρλο Αντσελότι θα «απαντήσει» στο αν ο Νεϊμάρ θα βρίσκεται ή όχι στην αποστολή της Βραζιλίας για τα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.
Η συζήτηση έχει αρχίσει από το περασμένο έτος και πλέον κορυφώνεται, αφού ο Ιταλός Εκλέκτορας σύντομα θα ονοματίσει τους 26 ποδοσφαιριστές που θα έχει μαζί του, στην προσπάθεια να οδηγήσει τη Σελεσάο στο 6ο της αστέρι.
Μπορεί ο 34χρονος σταρ της Σάντος να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του -αγωνιστικά και μη- για να βρεθεί στις τελικές επιλογές, και τα ρεπορτάζ να αναφέρουν πως εν τέλει θα δώσει το «παρών» στο μεγάλο ραντεβού, ωστόσο ο κόσμος φαίνεται πως έχει διαφορετική άποψη επί του θέματος.
Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα geglobo, μια από τις πιο δημοφιλείς στη χώρα του Καφέ, διεξήγαγε ψηφοφορία επί του θέματος και οι φίλαθλοι της Σελεσάο απεφάνθησαν πως ο Νέι δεν πρέπει να βρίσκεται στην αποστολή! Αν και οριακά, καθώς το 50.79% ήταν υπέρ του... όχι.
Ο ίδιος πάντως παραμένει σε... αναμμένα κάρβουνα και δήλωσε για ακόμη μια φορά πως δούλεψε σκληρά, αν δεν κληθεί όμως, θα υποστηρίζει ένθερμα από μακριά την προσπάθεια των συμπαικτών του.
• Reporter: "Do you deserve to be called up for the World Cup?"— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 17, 2026
🚨🗣️ Neymar: "I can't answer your question... Ancelotti will decide if I deserve it or not."
"I worked hard for this. If I'm not called up, I'll be one more fan cheering for Brazil at the World Cup.” pic.twitter.com/0GY4jG0hhu
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.