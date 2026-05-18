Ένα από τα μεγαλύτερα σάιτ της Βραζιλίας έκανε ψηφοφορία αναφορικά με την παρουσία ή μη του Νεϊμάρ στο Μουντιάλ και ο κόσμος αποφάσισε να τον αφήσει... εκτός.

Το μεγάλο ερώτημα του φετινού Μουντιάλ θα λυθεί τις επόμενες ώρες, όταν και ο Κάρλο Αντσελότι θα «απαντήσει» στο αν ο Νεϊμάρ θα βρίσκεται ή όχι στην αποστολή της Βραζιλίας για τα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Η συζήτηση έχει αρχίσει από το περασμένο έτος και πλέον κορυφώνεται, αφού ο Ιταλός Εκλέκτορας σύντομα θα ονοματίσει τους 26 ποδοσφαιριστές που θα έχει μαζί του, στην προσπάθεια να οδηγήσει τη Σελεσάο στο 6ο της αστέρι.

Μπορεί ο 34χρονος σταρ της Σάντος να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του -αγωνιστικά και μη- για να βρεθεί στις τελικές επιλογές, και τα ρεπορτάζ να αναφέρουν πως εν τέλει θα δώσει το «παρών» στο μεγάλο ραντεβού, ωστόσο ο κόσμος φαίνεται πως έχει διαφορετική άποψη επί του θέματος.

Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα geglobo, μια από τις πιο δημοφιλείς στη χώρα του Καφέ, διεξήγαγε ψηφοφορία επί του θέματος και οι φίλαθλοι της Σελεσάο απεφάνθησαν πως ο Νέι δεν πρέπει να βρίσκεται στην αποστολή! Αν και οριακά, καθώς το 50.79% ήταν υπέρ του... όχι.

Ο ίδιος πάντως παραμένει σε... αναμμένα κάρβουνα και δήλωσε για ακόμη μια φορά πως δούλεψε σκληρά, αν δεν κληθεί όμως, θα υποστηρίζει ένθερμα από μακριά την προσπάθεια των συμπαικτών του.