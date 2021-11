ATP Finals: Το δώρο του Τζόκοβιτς σε μικρό θαυμαστή του (vid)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μετά από την πρόκριση στον 10ο ημιτελικό του στο ATP Finals στο Τορίνο έτρεξε σ' ένα μικρό θαυμαστή του για να του χαρίσει ένα δώρο.

Εύκολα και απλά ο Νόβακ Τζόκοβιτς προκρίθηκε για 10η φορά στα ημιτελικά του ATP Finals στο Τορίνο.

Ο Σέρβος που έχει 5 τίτλους σε 7 τελικούς σε ATP Finals και 7/9 προκρίσεις σε ημιτελικούς είναι 1ος στον όμιλο του και θα παίξει το πιθανότερο το Σάββατο με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ στον ημιτελικό.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς που έπιασε σπουδαία απόδοση στο παιχνίδι με τον Αντρέι Ρούμπλεφ ήταν ιδιαίτερα ορεξάτος και μετά τον ημιτελικό έτρεξε σ' έναν μόμπιρα θαυμαστή του στις πρώτες θέσεις της εξέδρας και του χάρισε ένα καπέλο.

Το ιδανικό για τον Σέρβο θα είναι να κλείσει τη χρονιά με τον 6ο τίτλο του ATP Finals που θα είναι και ο 6ος στο 2021.

