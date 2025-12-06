Γιαννούλης: Σημείωσε γκολ και ασίστ κόντρα στη Λεβερκούζεν! (vid)
Εμφάνιση που θα θυμάται για καιρό πραγματοποίησε ο Δημήτρης Γιαννούλης κόντρα στη Λεβερκούζεν! Ο Έλληνας αριστερός μπακ βρέθηκε σε μεγάλα κέφια με γκολ και ασίστ στο πρώτο ημίωρο του αγώνα κόντρα στις Ασπιρίνες κι αποτέλεσε τον καταλύτη πίσω από το προβάδισμα της ομάδας του με 1-0.
Dimitrios Giannoulis opens scoring !
Bundesliga | 🇩🇪 Augsburg 1-0 Bayer Leverkusenpic.twitter.com/qoy4LOfSz0— Goals Xtra (@GoalsXtra) December 6, 2025
Αρχικά στο 6΄ο Γιαννούλης βρέθηκε απέναντι από την εστία έπειτα από εξαιρετική κάθετη του Σλότερμπεκ στην πλάτη της άμυνας και πλάσαρε υπέροχα για να ανοίξει το σκορ. Στο 28΄ο 30χρονος άλλαξε ρόλους κι από εκτελεστής έγινε δημιουργός, όταν έκανε μια καλοζυγισμένη σέντρα για τον Κάντε που σκόραρε με κεφαλιά για να διπλασιάσει τα τέρματα της Άουγκσμπουργκ.
Anton Kade has given doubles the lead !!!— Goals Xtra (@GoalsXtra) December 6, 2025
🇩🇪 Augsburg 2-0 Bayer Leverkusenpic.twitter.com/Ga4qtuXssk
