ATP Finals: Στα ημιτελικά στο Τορίνο ο Τζόκοβιτς (vids)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησε με 6-3,6-2 του Αντρέι Ρούμπλεφ στη 2η ημέρα του ομίλου του ATP Finals στο Τορίνο και προκρίθηκε ως πρώτος στον ημιτελικό.

Στα ημιτελικά του ATP Finals του Τορίνο προκρίθηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος που έκλεισε τη χρονιά στο Νο1 κόσμου για 7η φορά επικράτησε με 6-3,6-2 του Αντρέι Ρούμπλεφ στη 2η ημέρα του ομίλου του και ως πρώτος προκρίθηκε στους "4".

