Σιώπης: «Υπάρχει έξτρα πίεση, γιατί δεν μπορούμε να ''χαρίζουμε'' παιχνίδια»

Ο Μανώλης Σίωπης μίλησε για το ματς με την ΑΕΛ και την επιθυμία του «τριφυλλιού» να χτίσει ένα νέο σερί νικών, αλλά και για το περιθώριο λάθους που δεν υπάρχει.

Ο Μανώλης Σιώπης παραχώρησε συνέντευξη στην Cosmote TV πριν από τον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΛ για την 13η αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Οι δηλώσεις του θα προβληθούν στην pre game εκπομπή «Sportshow».

Ο Έλληνα μέσος αναφέρθηκε στην δυσκολία που θα έχει το παιχνίδι με την ΑΕΛ και την ανάγκη των «πρασίνων» να ξεκινήσουν ένα νέο σερί νικών ενώ τόνισε πως αυτή τη στιγμή η στόχευση είναι οι νίκες με οποιονδήποτε τρόπο, αφού δεν υπάρχει περιθώριο λάθους, μετά τις γκέλες που έγιναν στην αρχή.

Όσα είπε ο Μανώλης Σιώπης

Έχετε μπροστά σας ένα δύσκολο παιχνίδι στη Λάρισα απέναντι στην ΑΕΛ, μια ομάδα που παραδοσιακά έχει καλή έδρα και δεν βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Πως αντιμετωπίζετε τη συγκεκριμένη αναμέτρηση;



«Συμφωνώ πως είναι δύσκολο παιχνίδι, ξέρουμε ότι δεν έρχεται από καλά αποτελέσματα η Λάρισα. Γνωρίζουμε επίσης πως εντός έδρας είναι δυνατή, θέλουν και αυτοί να ξεκινήσουν να παίρνουν παιχνίδια. Εμείς θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στο πλάνο του προπονητή και ξεκάθαρα θέλουμε να πάμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς για να ξεκινήσουμε ξανά ένα σερί νικών μετά την ήττα από την ΑΕΚ».

Γενικά το τελευταίο χρονικό διάστημα φαίνεται να βρίσκεται κάπως τα πατήματα σας. Μπορεί να έρθουν παιχνίδια σαν της περασμένης Κυριακής που κρίθηκε κυρίως από ατομικά λάθη, συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Ποια είναι η στόχευση και τι θέλετε να κάνετε τουλάχιστον μέχρι τη διακοπή των Χριστουγέννων;

«Η στόχευση είναι να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι, ανεξαρτήτως με ποιον τρόπο. Αν για παράδειγμα κάνουμε καλή εμφάνιση ή όχι, γιατί η ομάδα παίρνει ψυχολογία και «χτίζει» μέταλλο. Απλά, με βάση τα πολλά λάθη που έχουν γίνει από την αρχή της σεζόν στα αποτελέσματα που έχουμε φέρει, υπάρχει μια έξτρα πίεση γιατί δεν μπορούμε να «χαρίζουμε» άλλα παιχνίδια, να χάνουμε ματς. Ο στόχος κυρίως είναι αυτός».

Σε μια τέτοια περίπτωση ένας ποδοσφαιριστής καλό είναι να μην κοιτάει τη βαθμολογία, να βλέπει μόνο το επόμενο παιχνίδι;

«Προσωπικά κοιτάω μόνο να κερδίζει η ομάδα, δεν κοιτάω κάτι άλλο».