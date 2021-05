Στον τελικό του Italian Open προκρίθηκε για 12η φορά ο Ράφα Ναδάλ.

Ο Ισπανός τενίστας απέκλεισε με 6-4, 6-4 τον Αμερικανό Ρέιλι Οπέλκα στον ημιτελικό και θα περιμένει τον νικητή του αγώνα του Τζόκοβιτς με τον Σόνεγκο στον τελικό της Κυριακής.

Ο Ράφα Ναδάλ επιστρέφει μετά από ένα χρόνο σε τελικό και διεκδικεί το 10ο τρόπαιο! Έχει παίξει σε 11 τελικούς και έχει 9 νίκες και 2 ήττες από τον Νόβακ Τζόκοβιτς .

Ο Ισπανός έφτασε στο φανταστικό 12/12 σε ημιτελικούς στην Ρώμη. Ο ημιτελικός με τον Οπέλκα ήταν το 500ο παιχνίδι του Ναδάλ στο χώμα και έχει πλέον 458-42!

Ο ημιτελικός Ναδάλ-Οπέλκα

Στο 1ο σετ, ο Ρέιλι Οπέλκα θα προηγηθεί με love service game με 2-1 και θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ στο 4ο γκέιμ. Ο Ράφα Ναδάλ θα τα σβήσει και θα σβήσει και άλλα 2 για να ισοφαρίσει σε 2-2.

Ο Ισπανός με μπρέικ πάει στο 3-2 και θα το υπερασπιστεί για το 4-2. Ο Αμερικανός θα σβήσει 3 μπρέικ πόιντ και θα μειώσει σε 4-3. Με love service game ο Ναδάλ θα φτάσει στο 5-3 και θα "απαντήσει" με τον ίδιο τρόπο ο Οπέλκα για το 5-4.

Με love service game θα κλείσει το σετ στο 6-4.

Στο 2ο σετ ο Οπέλκα θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ του Ναδάλ (στο 3ο) και με την 3η του ευκαιρία ο Ισπανός θα φτάσει σε μπρέικ (2-1). Με love service game θα φτάσει στο 3-1 και θα "απαντήσει" ο Αμερικανός με τον ίδιο τρόπο για το 3-2.

Το 5-3 είναι για τον Ράφα Ναδάλ και θα κλείσει το σετ στο 6-4.

Taking down a Nine-time champion @RafaelNadal defeats Opelka 6-4 6-4 to advance to his 12th final in the Italian capital. #IBI21 pic.twitter.com/G88zpTTO3p — Tennis TV (@TennisTV) May 15, 2021

Rafa Nadal becomes the first person to win a set against Opelka in Rome The Spaniard takes the opener 6-4.#IBI21 pic.twitter.com/kxuffES6Eu — Tennis TV (@TennisTV) May 15, 2021