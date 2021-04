Μετά από ενα συγκλονιστικό παιχνίδι 2.35' η Ζιλ Τίκμαν απέκλεισε την Ελίνα Σβιτολίνα (Νο5) στον 1ο γύρο του Madrid Open.

Η 23χρονη από την Ελβετία έσβησε 6 ματς πόιντ απέναντι στην top Ουκρανή και επικράτησε με 2-6, 6-4,7-6 (5).

Από την άλλη το Νο1 κόσμου η Άσλεϊ Μπάρτι κέρδισε με 6-2, 6-1 την Σέλμπι Ρότζερς ενώ η Πέτρα Κβίτοβα απέκλεισε με 6-2, 2-3 την Μαρί Μπούζκοβα η οποία αποσύρθηκε στο 2ο σετ.

Εκτός τουρνουά μένει η Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα αφού αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αριστερό μηρό ενώ η Μαρία Σάκκαρη με την Ελίνα Ριμπάκινα δεν θα παίξουν στο διπλό και την θέση τους πήραν οι Μάρτιτς/Ρότζερς.

@ashbarty keeps rolling! The Stuttgart champ is into Round 2 with her 12th straight win on red clay #MMOPEN pic.twitter.com/D53olUpgnY — wta (@WTA) April 29, 2021

Bouzkova is forced to retire through a right hand injury @Petra_Kvitova advances 6-2, 2-3, ret. to Round 2, where she will meet Kerber.#MMOPEN pic.twitter.com/PD9xWFslsu — wta (@WTA) April 29, 2021