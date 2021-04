Ο Γιανίκ Σίνερ είναι το τελευταίο εμπόδιο που θα πρέπει να ξεπεράσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς για να επιστρέψει στον τελικό του Barcelona Open για πρώτη φορά μετά από το 2018.

Ο 22χρονος Έλληνας που είναι στο Νο5 θ΄ αντιμετωπίζει τον 19χρονο Ιταλό που είναι στο Νο19 στον 1ο ημιτελικό του Barcelona Open ο οποίος θα ξεκινήσει το Σάββατο (14:30) και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 6.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς διεκδικεί την πρόκριση στον 3ο τελικό της χρονιάς και στον 2ο συνεχόμενο αφού την περασμένη εβδομάδα κέρδισε το Monte Carlo Masters.

Από την άλλη ο Γιανίκ Σίνερ έχει και αυτός έναν τίτλο (Μελβούρνη 1) μέσα στο 2020 ενώ στις 4 Απριλίου έπαιξε στον τελικό του Miami Open.

Ο Τσιτσιπάς με τον Σίνερ έχουν προλάβει να συναντηθούν δυο φορές και τις δυο στο χώμα και στο Italian Open.

Το 2018 στη Ρώμη ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικρατεί με 6-3,6-2 στους "32" αλλά τον Σεπτέμβριο του 2020 είναι η σειρά του Γιανίκ Σίνερ να κερδίσει.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δίνει τον πρώτο του αγώνα μετά από τον οδυνηρό αποκλεισμό του στο US Open και θα ταξιδέψει στη Ρώμη χωρίς τον πατέρα και προπονητή του Απόστολο Τσιτσιπά.

Ο Ιταλός θα επικρατήσει με 6-1, 6-7 (9), 6-2 και πετυχαίνει μια από τις εκπλήξεις της χρονιάς. O Σίνερ είναι τότε στο Νο81 και ο Τσιτσιπάς στο Νο6.

Εν συνεχεία θα φτάσει στον προημιτελικό του Roland Garros και θα κλείσει τη χρονιά με τίτλο στη Σόφια. Ο Γιανίκ Σίνερ στα... νιάτα του ήταν πρωταθλητής Ιταλίας στο σλάλομ (σκι) αλλά πάντα αγαπούσε το τένις.

Στον άλλο ημιτελικό θα δούμε δυο Ισπανούς, τον Ράφα Ναδάλ και τον Πάμπλο Καρένιο Μπούστα.

Ο Ναδάλ είχε προκριθεί από νωρίς στον 13ο ημιτελικό του στο Barcelona Open και ο Καρένιο Μπούστα (Νο13) έκλεισε θέση αφού απέκλεισε με 6-4, 3-6, 7-5 τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν (Νο9).

Ο Καρένιο Μπούστα βρέθηκε πίσω με 5-2 (2-1 μπρέικ) στο 3ο σετ αλλά επέστρεψε. Μείωσε με μπρέικ σε 5-4 και με νέο μπρέικ έφτασε στο 6-5! Εν συνεχεία κράτησε το σερβίς του και έφτασε στο 7-5!

Ο Ναδάλ με τον Μπούστα, που φέτος έχει κερδίσει τίτλο στην Ανδαλουσία, έχουν παίξει 7 φορές και ο Ναδάλ έχει 7 νίκες. Στο χώμα το σκορ είναι 4-0 αλλά για πρώτη φορά θα παίξουν στη Βαρκελώνη!

