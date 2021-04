Στα ημιτελικά του Barcelona Open προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Γιανίκ Σίνερ .

Ο 19χρονος Ιταλός απέκλεισε με 6-2, 7-6 (6) το Νο7 κόσμου τον Αντρέι Ρούμπλεφ στον προημιτελικό και θα παίξει στον ημιτελικό του Σαββάτου με τον Στέφανο Τσιτσιπά ή τον Φελίξ Οζε Αλιασίμ.

Στο 1ο σετ, ο Σίνερ θα σβήσει μπρέικ πόιντ του Ρούμπλεφ για το 1-1 και με μπρέικ θα προηγηθεί με 2-1. Ο Ιταλός θα το υπερασπιστεί για το 3-1 και με νέο μπρέικ θα φτάσει στο 5-2 και εν συνεχεία στην επικράτηση με 6-2.

Πρώτος σε μπρέικ θα φτάσει και πάλι στο 2ο ο Γιανίκ Σίνερ αφού θα το πετύχει στο 7ο (4-3). Ο Αντρέι Ρούμπλεφ θα έχει τριπλό μπρέικ πόιντ στο 8ο γκέιμ και με την πρώτη του ευκαιρία θα "σπάσει" το σερβίς και θα ισοφαρίσει σε 4-4.

Θα κρατήσει το σερβίς του ο Ρώσος για το 5-4 και θα σβήσει τριπλό μπρέικ πόιντ για να πάει στο 6-5! Ο Ιταλός θα στείλει το σετ στο τάι μπρέικ. Εκεί θα προηγηθεί με 4-1 αλλά θα ισοφαρίσει σε 4-4 ο Ρούμπλεφ.

Ο Σίνερ θα σβήσει σετ πόιντ (6-6) και με το 1ο ματς πόιντ του θα κλείσει το παιχνίδι.

Ο Ρούμπλεφ είχε 11 winners και 19 αβίαστα και ο Σίνερ 20-24.

The 19-year-old Italian defeats Rublev 6-2 7-6(6) in Barcelona. #BCNOpenBS pic.twitter.com/2fhKizCLqx

A first ATP 500 semi-final for @janniksin !

Why is this so relatable @janniksin #BCNOpenBS pic.twitter.com/BxUhdgW0zc

— Tennis TV (@TennisTV) April 23, 2021