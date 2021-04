Για 2η φορά στην καριέρα του ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στους "4" του Barcelona Open.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας απέκλεισε σε 1.22' με 6-3, 6-3 τον Καναδό (Νο20) Φελίξ Οζε Αλιασίμ στον προημιτελικό και θα παίξει το Σάββατο (14:30, Cosmote Sport 6) στον ημιτελικό με τον Ιταλό Γιανίκ Σίνερ .

Αυτή ήταν η 25η νίκη (1ος με 26 ο Ρούμπλεφ) του Στέφανου Τσιτσιπά στο 2021 που θα προκριθεί για 5η φορά σε ημιτελικό μέσα στη χρονιά. Ακόμη έφτασε στο 4-2 τις νίκες του με τον Αλιασίμ ενώ με τον 19χρονο Ιταλό Γιανίκ Σίνερ (Νο19) έχει 1-1 (2 παιχνίδια στη Ρώμη στο χώμα).

Παράλληλα είναι η 8η συνεχόμενη νίκη του στο Tour και μάλιστα χωρίς απώλεια σετ!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιστρέφει σε ημιτελικό στη Βαρκελώνη μετά από το 2018 όπου και είχε πάει τελικό και είχε ηττηθεί από τον Ράφα Ναδάλ.

Ο Έλληνας είχε 11 winners και μόλις 9 αβίαστα και ο Καναδός 15-18. Τα μπρέικ πόιντ είναι 3/5 και 0/3.

Στο 1ο σετ ο Φελίξ Οζε Αλιασίμ θα φτάσει σε τριπλό μπρέικ πόιντ στο 2ο γκέιμ αλλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα το σβήσει για να ισοφαρίσει σε 1-1. Θα κρατήσει το σερβίς του ο Καναδός για το 2-1.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ισοφαρίζει σε 2-2 και με μπρέικ θα προηγηθεί με 3-2! Θα υπερασπιστεί το σερβίς του για το 4-2 αλλά ο Καναδός μειώνει σε 4-3.

Ο Έλληνας με άνεση θα πάει στο 5-3 και με μπρέικ θα κλείσει στο 6-3 σε 47'.

Με love service game θα ξεκινήσει στο 2ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς και με μπρέικ θα φτάσει στο 3-1!

Μειώνει σε 4-2 με love service game ο Καναδός αλλά ο Έλληνας πάει στο 5-2. Μειώνει με love service game ξανά σε 5-3 αλλά θα χάσει το σετ με 6-3!

The second seed d. Auger-Aliassime 6-3 6-3 to reach the Barcelona semi-finals. #BCNOpenBS pic.twitter.com/CSXv6hN8xL

Second quarterfinal of the day is on the way! Another match between @felixtennis and @steftsitsipas starts now#BCNOpenBS #ATPTour #ATP pic.twitter.com/dPUZVCOjZd

— Barcelona Open Banc Sabadell (@bcnopenbs) April 23, 2021