Δυο νίκες μακριά από τον 12ο τίτλο του στο Barcelona Open είναι ο Ράφα Ναδάλ.

Ο κορυφαίος Ισπανός τενίστας που είναι στο Νο3 κόσμου απέκλεισε σε 1.35' με 6-1, 6-4 τον Βρετανό Κάμερον Νόρι στον προημιτελικό και θα παίξει το Σάββατο (17:00, Cosmote Sport 6) στον ημιτελικό με τον Σβάρτμαν ή τον Καρένιο Μπούστα.

Αυτή ήταν η 64η νίκη του Ράφα Ναδάλ στη Βαρκελώνη όπου έχει 11 τίτλους με τελευταίο το 2018. Παράλληλα ήταν η 450η νίκη στο χώμα όπου έχει ρεκόρ 450-41.

Στο 1ο σετ ο Ράφα Ναδάλ θα πετύχει πρώτος μπρέικ (3-1) και με το σερβίς του θα φτάσει στο 4-1! Νέο μπρέικ και 5-1 και θα κλείσει στο 6-1 με το σερβίς του το σετ.

Μπρέικ για τον Ράφα Ναδάλ και 2-1 στο 2ο σετ με τον Κάμερον Νόρι να μειώνει σε 3-2. Ο Ισπανός θα πάει στο 4-2 και θα έχει μπρέικ πόιντ στο 7ο. Ο Βρετανός θα το σβήσει για να μειώσει σε 4-3.

O Ναδάλ θα σβήσει διπλό μπρέικ πόιντ αλλά ο Νόρι θα έχει μια ακόμη ευκαιρία και με μπρέικ ισοφαρίζει σε 4-4.

Με μπρέικ απαντά ο Ναδάλ για το 5-4 και θα κλείσει το σετ στο 6-4.

