Ο Φελίξ Οζέ Αλιασίμ θα είναι ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στον προημιτελικό του Barcelona Open εάν ο Έλληνας ξεπεράσει στις 15:00 το εμπόδιο του Άλεξ Ντε Μινόρ.

Ο Αλιασίμ (Νο20) που είναι πλέον υπό τις οδηγίες του Τόνι Ναδάλ απέκλεισε εύκολα με 6-2, 6-3 τον επίσης Καναδό Ντένις Σαποβάλοφ ο οποίος είχε και πρόβλημα τραυματισμού και είναι στους "8".

Ο Καναδός με τον Έλληνα έχουν αρκετές "μάχες" με τον Τσιτσιπά να έχει προβάδισμα αλλά μένει να δούμε εάν θα αποκλείσει τον Ντε Μινόρ.

Έστω και με δυσκολία ο Αντρέι Ρούμπλεφ είναι στους "8" στο Barcelona Open.

Ο Ρώσος απέκλεισε μετά από 2.28' με 6-4, 7-6 (4), 6-4 τον Ισπανό Ράμος Βινόλας και θα παίξει στον προημιτελικό με τον Σίνερ ή Μπαουτίστα Αγκούτ.

Στο τελευταίο γκέιμ του αγώνα ο Ρούμπλεφ σβήνει 4 μπρέικ πόιντ και με το 1ο του ματς πόιντ κερδίζει το παιχνίδι.

Pumped @felixtennis beats good friend Shapovalov 6-2 6-3 to reach the last 8 at @bcnopenbs pic.twitter.com/5B6FEkDrvj

— Tennis TV (@TennisTV) April 22, 2021