Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο Serbian Open ο Νόβακ Τζόκοβιτς .

Ο Σέρβος που είναι στο Νο1 κόσμου επέστρεψε για να παίξει μετά από χρόνια στο Βελιγράδι αφού οι Σέρβοι εξασφάλισαν και πάλι την φιλοξενία ενός τουρνουά ATP 250 και επικράτησε με 6-3, 6-1 του Νοτιοκορεάτη Κβον.

Στο 1ο σετ ο Νόβακ Τζόκοβιτς με διπλό μπρέικ πάει στο 4-0 και θα κλείσει το σετ στο 6-1. Στο 2ο έφτασε πάλι με διπλό μπρέικ στο 4-1 και στο 5-2. Ο Νοτιοκορεάτης μειώνει σε 5-3 με μπρέικ αλλά ο Σέρβος θα πάρει πίσω το μπρέικ και θα κλείσει στο 6-3.

Αντίπαλος του στον προημιτελικό θα είναι ο συμπατριώτης του Μίομιρ Κετσμάνοβιτς.

@DjokerNole takes the first step towards a third Belgrade title

The World No.1 defeats Kwon 6-1 6-3 to move into R3 against Kecmanovic.

@SerbiaOpen2021 pic.twitter.com/Q24Om6B9TW

— Tennis TV (@TennisTV) April 21, 2021