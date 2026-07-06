Ο Νεϊμάρ θέλησε να ζητήσει συγγνώμη από τον Μάρτιν Όντεγκααρντ, για το σκληρό φάουλ και τα «γαλλικά» που αντάλλαξαν.

Σε πρόσωπο της ημέρας έχει αναδειχθεί ο Νεϊμάρ, παρά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Σελεσάο ηττήθηκε με 2-1 από τη Νορβηγία του Έρλινγκ Χάαλαντ για τους «16», στο τελευταίο όπως αποδείχθηκε παιχνίδι του 34χρονου με το εθνόσημο στο στήθος, στο οποίο μάλιστα σκόραρε από την άσπρη βούλα, φτάνοντας τα 80 γκολ.

Ο Νέι πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι με το σκορ στο 0-1 (υπέρ των Νορβηγών) και μετά το 0-2 έκανε ένα άσχημο μαρκάρισμα πάνω στον Μάρτιν Όντεγκααρντ, περισσότερο απόρροια εκνευρισμού, με τους δυο τους αμέσως μετά να ανταλλάζουν... γαλλικά.

Ωστόσο, στο φινάλε του αγώνα, ο Βραζιλιάνος σταρ πήγε και βρήκε τον ποδοσφαιριστή της Άρσεναλ, τον οποίο αγκάλιασε και του ζήτησε «συγγνώμη», αναγνωρίζοντας φυσικά το σφάλμα του νωρίτερα.