Μουντιάλ 2026: Ο Νεϊμάρ ζήτησε συγγνώμη από τον Όντεγκααρντ (vid)

Newsroom
Μουντιάλ 2026: Ο Νεϊμάρ ζήτησε συγγνώμη από τον Όντεγκααρντ (vid)
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Νεϊμάρ θέλησε να ζητήσει συγγνώμη από τον Μάρτιν Όντεγκααρντ, για το σκληρό φάουλ και τα «γαλλικά» που αντάλλαξαν.

Σε πρόσωπο της ημέρας έχει αναδειχθεί ο Νεϊμάρ, παρά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Σελεσάο ηττήθηκε με 2-1 από τη Νορβηγία του Έρλινγκ Χάαλαντ για τους «16», στο τελευταίο όπως αποδείχθηκε παιχνίδι του 34χρονου με το εθνόσημο στο στήθος, στο οποίο μάλιστα σκόραρε από την άσπρη βούλα, φτάνοντας τα 80 γκολ.

Ο Νέι πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι με το σκορ στο 0-1 (υπέρ των Νορβηγών) και μετά το 0-2 έκανε ένα άσχημο μαρκάρισμα πάνω στον Μάρτιν Όντεγκααρντ, περισσότερο απόρροια εκνευρισμού, με τους δυο τους αμέσως μετά να ανταλλάζουν... γαλλικά.

Δείτε Επίσης

Νεϊμάρ: Ο πρίγκιπας που έγινε βάτραχος
image

Ωστόσο, στο φινάλε του αγώνα, ο Βραζιλιάνος σταρ πήγε και βρήκε τον ποδοσφαιριστή της Άρσεναλ, τον οποίο αγκάλιασε και του ζήτησε «συγγνώμη», αναγνωρίζοντας φυσικά το σφάλμα του νωρίτερα.

 

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    MUNDIAL Τελευταία Νέα