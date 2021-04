Εκτός τετράδας στο Monte Carlo Masters άφησε τον Ράφα Ναδάλ ο Αντρέι Ρούμπλεφ !

Ο Ρώσος που είναι στο Νο8 και εάν φτάσει στον τελικό θ' ανέβει στο Νο7 κόσμου απέκλεισε σε 2.32' με 6-2, 4-6, 6-2 τον "Βασιλιά" του τουρνουά τον Ράφα Ναδάλ με τους 11 τίτλους και θα παίξει το Σάββατο (16:30, Cosmote Sport 6) με τον Κάσπερ Ρουντ στον ημιτελικό.

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ έφτασε στον 5ο σερί ημιτελικό του στο 2021 και στον 2ο σερί σε Masters αφού εκμεταλλεύτηκε τα πολλά λάθη του Ράφα Ναδάλ και θέλει επιτέλους να φτάσει στον 1ο Masters τελικό της καριέρας του.

Ο Ρώσος άντεξε στην πίεση όταν βρέθηκε μπροστά με 6-2, 4-2 με μπρέικ και ο Ναδάλ επέστρεψε για να ισοφαρίσει σε 1-1 (6-4). Έφτασε με 2 μπρέικ στο 5-1 στο 3ο και πήρε το παιχνίδι.

Από την άλλη ο Ράφα Ναδάλ μετά από το 2019 όπου είχε αποκλειστεί από τον Φάμπιο Φονίνι στον ημιτελικό και το 2021 δεν θα μπορέσει να φτάσει στον τελικό και να διεκδικήσει το 12ο τρόπαιο του. Θυμίζουμε ότι ο Ναδάλ κέρδισε το 11ο το 2018.

Αυτή είναι η πρώτη νίκη του Ρούμπλεφ σε τρεις αγώνες απέναντι στον Ναδάλ.

Ο Ναδάλ είχε 25 winners και 36 αβίαστα και ο Ρούμπλεφ 23-28.

Φανταστικός Ρούμπλεφ!

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ ανοίγει το 1ο σετ με μπρέικ (1-0) και θα φτάσει στο 2-0. Ο Ράφα Ναδάλ απαντά με μπρέικ για το 2-2 και θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ στο 5ο γκέιμ. Ο Ρώσος θα φτάσει σε 3ο μπρέικ πόιντ και με διπλό σφάλμα (4ο!) του Ισπανού θα πετύχει και 2ο μπρέικ (3-2).

Με love service game θα "σφραγίσει" το μπρέικ (4-2) και θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ στο 7ο γκέιμ. Με 3ο μπρέικ ο Ρώσος πάει στο 5-2 αλλά ο Ισπανός θα φτάσει σε μπρέικ πόιντ στο 8ο.

Ο Ρούμπλεφ θα το σβήσει και θα κλείσει το σετ στο 6-2 σε 39'.

Ο Ρώσος έχει 4 winners 9 αβίαστα και ο Ισπανός 7-13 (5 διπλά σφάλματα).

«Μίλησε» ο Ράφα!

Στο ξεκίνημα του 2ου σετ ο Ναδάλ με το 6ο διπλό λάθος του θα δώσει μπρέικ πόιντ στον Ρούμπλεφ ο οποίος θα το εκμεταλλευτεί για το 1-0! Θα κρατήσει το σερβίς του για το 2-0 αλλά ο Ναδάλ θα μειώσει σε 2-1 και θα έχει μπρέικ πόιντ στο 4ο γκέιμ.

Ο Ρώσος θα το σβήσει και αυτό για το 3-1, ο Ναδάλ θα σβήσει 4 μπρέικ πόιντ και με "μάχες" 11' μειώνει σε 3-2. Ο Ρούμπλεφ σβήνει 2 μπρέικ πόιντ του Ναδάλ για το 4-2 όμως ο Ισπανός μειώνει σε 4-3.

Με διπλό σφάλμα του Ρούμπλεφ ο Ναδάλ φτάνει σε μπρέικ πόιντ και θα το αξιοποιήσει για το 4-4! Ο Ισπανός θα προηγηθεί για πρώτη φορά (5-4) και θα κλείσει το σετ στο 6-4!

Ολοκλήρωσε τον θρίαμβο

Με διπλό μπρέικ πόιντ ανοίγει το 3ο σετ ο Ρούμπλεφ και θα το πετύχει με την 2η ευκαιρία (1-0). O Ναδάλ θα πάρει αμέσως πίσω το μπρέικ αλλά ο Ρούμπλεφ θα φτάσει εκ νέοτ σε διπλό μπρέικ πόιντ.

Νέο μπρέικ για τον Ρούμπλεφ και 2-1 και θα το υπερασπιστεί (3-1). Νέο διπλό μπρέικ πόιντ στο 5ο και με μπρέικ θα "γράψει" το 4-1. Θα πάει στο 5-1 και θα κλείσει το σετ στο 6-2.

