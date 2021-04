Τη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας του πέτυχε στο Monte Carlo Masters ο Νταν Έβανς.

Ο 30χρονος Βρετανός που είναι στο Νο33 απέκλεισε με 6-4, 7-5 σε 2.05' το Νο1 κόσμου Νόβακ Τζόκοβιτς που δεν βρέθηκε σε καλή ημέρα και είχε 45 αβίαστα λάθη και συνεχίζει στα προημιτελικά εκεί όπου την Παρασκευή θ΄αντιμετωπίσει τον Νταβίντ Γκοφέν .

Ο Έβανς πέτυχε την νίκη της καριέρας του αφού πρώτη φορά κερδίζει το Νο1 κόσμου ενώ είναι και ο πρώτος παίκτης που νικά στο 2021 τον Νόβακ Τζόκοβιτς αφού ο Σέρβος μετρούσε σερί 10-0.

Τα νέα είναι καλά και για τον Στέφανο Τσιτσιπά ο οποίος θα παίξει την Παρασκευή με τον Φοκίνα στον προημιτελικό και εν συνεχεία στον ημιτελικό, εάν προκριθεί, δεν θα έχει απέναντι του τον Τζόκοβιτς αλλά τον Γκοφέν ή τον Έβανς που σίγουρα είναι πιο βατοί αντίπαλοι.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είχε 28 winners και 45 αβίαστα και ο Νταν Έβανς 21-22. Τα μπρέικ πόιντ ήταν 5/7 και 3/10.

Αυτή είναι η πρώτη φορα που θα προκριθεί στους "8" στο Monte Carlo ο Έβανς και η 4η top-10 νίκη του. Είχε κερδίσει το 2017 τον Τιμ (Νο8) και τον Τσίλιτς (Νο7) και το 2019 τον Ίσνερ (Νο9).

Ήταν το πρώτο του παιχνίδι απέναντι στον Σέρβο ενώ με τον Ναδάλ έχει 0-2 και με τον Φέντερερ 0-4.

Είχε τις απαντήσεις!

Στο 1ο σετ ο Έβανς θα ξεκινήσει με μπρέικ (1-0), με το σερβίς του θα φτάσει στο 2-0 και θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ στο 3ο. Θα σβήσει το 1ο ο Τζόκοβιτς αλλά ο Έβανς θα φτάσει σε νέο μπρέικ (3-0).

Ο Έβανς θα σβήσει μπρέικ πόιντ του Τζόκοβιτς αλλά με το 2ο ο Σέρβος θα πάρει πίσω το ένα μπρέικ και με το σερβίς του θα μειώσει σε 3-2. Ο Βρετανός θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ στο 6ο γκέιμ και μετά από 10' θα το κλείσει και θα πάει στο 4-2.

Στο 8ο γκέιμ ο Βρετανός θα σβήσει άλλο ένα μπρέικ πόιντ αλλά ο Σέρβος με την 2η ευκαιρία του θα πετύχει μπρέικ και θα ισοφαρίσει σε 4-4. O Έβανς θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ και με λάθος του Τζόκοβιτς θα φτάσει σε μπρέικ και στο 5-4.

O Τζόκοβιτς σβήνει 2 μπρέικ πόιντ αλλά ο Έβανς θα κλείσει το σετ με μπρέικ στο 6-4.

Οι winners ήταν 11-5 και τα αβίαστα λάθη 23 (Τζόκοβιτς) και 13. Τα μπρέικ πόιντ ήταν 3/4 για τον Βρετανό και 2/6 για τον Σέρβο.

Πήρε αυτό που άξιζε

Στο 2ο σετ ο Τζόκοβιτς με μπρέικ θα προηγηθεί με 2-0 αλλά ο Έβανς θα πάρει πίσω το μπρέικ για να μειώσει σε 3-2 και θα ισοφαρίσει σε 3-3.

To 4-3 είναι για το Νο1 κόσμου αλλά δεν θα εκμεταλλευτεί μπρέικ πόιντ που έχει στο 8ο και θα ισοφαριστεί (4-4). O Έβανς θα σβήσει σετ πόιντ του Τζόκοβιτς στο 10ο γκέιμ και θα ισοφαρίσει σε 5-5!

Ο Έβανς θα φτάσει σε διπλό μπρέικ πόιντ και με διπλό λάθος του Τζόκοβιτς θα πετύχει μπρέικ (6-5). Με το σερβίς του θα κλείσει τον αγώνα.

Dan Evans: The first player to defeat Djokovic in 2021 #RolexMCMasters pic.twitter.com/t3Gyo3zS8j — Tennis TV (@TennisTV) April 15, 2021

DAN-TASTIC Dan Evans upsets Novak Djokovic 6-4 7-5 in Monte Carlo to secure his first-ever win over a World No. 1!#RolexMCMasters pic.twitter.com/mGy8kRy4iM — Tennis TV (@TennisTV) April 15, 2021